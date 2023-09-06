Три российских олигарха проиграли суд о снятии санкций Евросоюза: детали

Суд Европейского союза в Люксембурге отклонил иски 3 российских миллиардеров, требовавших снять санкции с них. В частности, суд не стал рассматривать обращение экс-владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского (состояние оценивается в $1,7 млрд), его жены Галины и сына Александра.

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"Хотя Пумпянский не играл прямой роли в военном наступлении в Украине, он участвует в секторах экономики, являющихся существенным источником дохода для правительства Российской Федерации", – говорится в опубликованном решении. В связи с этим включение Пумпянского и его родственников в список санкций признано обоснованным.

Отклонил суд и иски близкого к президенту РФ миллиардера Геннадия Тимченко ($18,5 млрд) и его супруги Елены. Тимченко помимо снятия ограничений требовал выплатить ему компенсацию в 1 млн евро.

Также суд отказался рассматривать вопрос снятия санкций с миллиардера Михаила Гуцериева ($3,5 млрд), попавшего в черный список из-за поддержки белорусского диктатора и нелегитимного президента Александра Лукашенко после фальсификации президентских выборов 2020 года.

Кроме того, остался без рассмотрения иск о снятии санкций с бывшего управляющего директора "Яндекса" Тиграна Худавердяна, который настаивал, что приведенные ЕС основания для введения санкции "недостаточны и в их поддержку отсутствуют достоверные доказательства".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, таможня Германии изымает у въезжающих в страну россиян автомобили на номерах РФ. Причина – нарушение ими закона ФРГ "О внешней торговле". В этой связи посольство России в Германии советует своим гражданам просто не въезжать и не ввозить в страну авто с российскими номерами.

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