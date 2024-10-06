EcoFlow по подозрительно низким ценам: украинцев предупредили о новом виде мошенничества

Мошенники активизировались в условиях энергетического кризиса, предлагая фейковые зарядные станции через соцсети и требуя предоплату. Полиция призывает украинцев покупать только в проверенных магазинах и выбирать наложенные платы во избежание обмана.

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Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины. С приближением зимнего периода, сопровождающегося возможными энергетическими трудностями, украинцы активно ищут альтернативные источники энергии, в том числе зарядные станции.

Однако на фоне растущего спроса мошенники находят новые способы обмана доверчивых граждан, используя соцсети для создания фальшивых предложений. Одна из таких схем недавно была раскрыта в городе Никополь, где аферист опубликовал фейковые объявления о продаже зарядных станций. Он требовал предоплату в размере 5000 гривен, однако, получив деньги, мошенник исчезал, не предоставляя товара.

Полиция уже сообщила о подозрении мужчине, причастному к этому преступлению, и обнаружила по меньшей мере семь пострадавших от его действий. МВД обратило внимание на рост количества подобных мошенничеств и призвало украинцев осторожничать во время онлайн-покупок. Особенно актуально это становится в условиях обострения энергетического кризиса, когда многие пытаются обеспечить себя резервными источниками энергии, такими как портативные зарядные станции.

Объявления о таких привлекательных предложениях появляются в социальных сетях или на сомнительных сайтах, где мошенники используют различные уловки, чтобы убедить покупателей в необходимости срочной предоплаты. Чаще всего такие объявления сопровождаются неестественно низкими ценами, что вызывает у людей соблазн быстро приобрести товар. Злоумышленники обещают высылать зарядные станции после получения оплаты, однако товар так и не поступает покупателям.

В случае обнаружения подозрительных объявлений или если покупатель стал жертвой обмана, следует немедленно обращаться в полицию. Это поможет оперативно расследовать дело и предупредить других граждан о потенциальных угрозах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, преступник из Кировоградщины хотел обмануть родственников погибшего украинского военного – выдавал себя за высокорангового военного, а также обманом или угрозами выманивал у них посмертные выплаты. Таким образом, мошенник обманул жертв на 1,1 млн грн.

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