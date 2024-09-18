Мать погибшего военнослужащего обманули на 1 млн гривен: разоблачена циничная схема обмана

Преступник с Кировоградщины хотел обмануть родственников погибшего украинского военного – выдавал себя за высокорангового военного, а также обманом или угрозами выманивали у них посмертные выплаты. Таким образом, мошенник обманул жертв на 1,1 млн грн.

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Как сообщили в Нацполиции, схему организовал 46-летний житель Кировоградской области. Он лично искал будущих жертв среди, и, незаконным образом получив их данные, звонил по телефону им.

Представляясь подполковником Вооруженных Сил Украины, заставлял убитых горем родных отдавать часть посмертных выплат на ВСУ. Во время телефонного разговора мошенник оказывал психологическое давление на пострадавших, аргументируя дальнейшие действия с перечислением полученных семьей выплат, необходимостью помочь войску, которое продолжает сражаться против врага", – отметили правоохранители.

Таким образом, или угрозами и запугиванием он заставлял родственников передавать средства. Ежемесячные платежи злоумышленнику в среднем составляли около 20% от суммы полученной государственной выплаты – в общей сложности он вывел в родных военных около 1,1 млн грн.

В момент получения от матери погибшего военного 300 тыс. грн 17 сентября он был задержан. Во время проведения обысков дома у фигуранта и в местах его пребывания были обнаружены поддельные удостоверения на вымышленное имя подполковника ВСУ, документы, банковские карты, мобильные телефоны и "черновые" записи.

Решается вопрос о сообщении злоумышленнику подозрения по ч. 5 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины, за что ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются, а также устанавливается полный круг остальных причастных.

Ранее OBOZ.UA сообщал о группе мошенников из Днепра, похищавших деньги с банковских счетов погибших украинских защитников. Злоумышленники снимали все сбережения с карт и брали кредиты на военнослужащих, тела которых доставляли на судебно-медицинскую экспертизу. Таким образом, было украдено почти 1,5 млн гривен.

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