Десятки тысяч украинских беженцев не хотят возвращаться из страны ЕС: что решили делать

Десятки тысяч украинских беженцев подали документы на получение специального долгосрочного вида на жительство в Чехии. И хотя не факт, что всем из них удастся обновить статус, это свидетельствует о том, что в обозримом будущем они не планируют возвращаться на родину.

Об этом, как сообщает Чешское радио, заявила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Гана Мала. Она отметила, что срок подачи заявок истекает 30 апреля, после чего МВД оценит соответствие аппликантов критериям.

Согласно озвученным ею данным, заявки поступили от 45 тыс. беженцев из Украины. В то же время в прошлом году интерес проявили около 80 тыс. украинцев, однако в итоге разрешение было предоставлено лишь более 16 тыс. из них.

Специальное разрешение на долгосрочное пребывание дает его владельцам право легально находиться в Чехии в течение пяти лет и иметь свободный доступ к рынку труда, с перспективой перейти на разрешение на постоянное пребывание на общих основаниях. Но спецразрешение также не предусматривает целого ряда возможностей, таких, как большинства социальных выплат или получения чешского индивидуального номера (rodné číslo).

Кто может подать заявку

Чешская сторона установила четкие критерии, которые проверяются через государственные реестры. Скрыть несоответствие практически невозможно, основные условия участия:

не менее 2 лет временной защиты в Чехии;

официальный доход от 440 тысяч крон в год (плюс 110 тысяч на каждого члена семьи);

отсутствие социальной помощи;

отсутствие судимостей;

желательно – наличие детей, посещающих школу или детсад.

При этом те, кому откажут в предоставлении статуса, сможет и в дальнейшем оставаться в Чехии с временной защитой – он действует сейчас до марта 2027 года. Дальнейшие шаги в отношении украинских беженцев Европейский Союз еще окончательно не согласовал.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Чехии хотят на уровне Евросоюза ограничить предоставление временной защиты некоторым группам украинских беженцев – в частности мужчинам трудоспособного возраста и тем, кто прибывает из западных регионов Украины. Нововведение планируется уже с 2027 года.

