"Украина сама в этом заинтересована": страна ЕС хочет прекратить временную защиту беженцев

В Чехии хотят на уровне Евросоюза (ЕС) ограничить предоставление временной защиты некоторым группам украинских беженцев – в частности мужчинам трудоспособного возраста и тем кто, прибывает из западных регионов Украины. Нововведение планируется уже с 2027 года.

Эту информацию изданию Novinky сообщил министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар. Правительство его страны уже инициировало соответствующие переговоры с другими странами ЕС.

"Другие страны также хотят поправок, они могут быть приняты по нескольким направлениям. С географической точки зрения, западная, относительно безопасная часть Украины, будет освобождена от него (права на временную защиту. – Ред.)", – говорит Метнар.

Кроме того, он предлагает исключить из временной защиты украинских мужчин трудоспособного возраста. Он аргументировал это тем, что Украина нуждается в мужчинах для мобилизации в армию или (в случае прекращения войны) для послевоенного восстановления.

"Украина сама заинтересована в том, чтобы мужчины оставались или, возможно, возвращались в случае прекращения огня. Им придется пройти долгий путь в плане восстановления территории", – сказал чешский министр.

Поскольку, временная защита была введена на уровне ЕС в целом, Чехия не может изменить его условия самостоятельно. "Временная защита базируется на европейском законодательстве, мы не регулируем его на национальном уровне", – отметил Метнар.

Соответствующий вопрос он уже поднимал на встрече с министром внутренних дел Германии Александром Добриндтом. Стороны согласились начать дебаты по корректировке настроек временной защиты.

Дискуссия должна происходить прежде всего между государствами, которые несут наибольшее бремя принятия беженцев. Согласно данным Евростата, в ЕС это Германия (1,26 млн человек), Польша (почти 966 тыс.) и Чехия (397 тыс.). Чехия и Польша также лидируют по количеству принятых украинских беженцев на тысячу жителей (в тройку также входит Словакия).

"У нас до сих пор нет четкого предложения относительно того, каким путем мы пойдем", – сказал Метнар.

Представитель Министерства внутренних дел Ондрей Кратошка анонсировал, что Кипр, который сейчас председательствует в ЕС, в ближайшее время начнет общие дебаты относительно будущего временной защиты на уровне Европейского Союза.

В то же время он добавил, что Чехии следует придерживаться сбалансированного подхода к иммиграционной политике. Местные работодатели неоднократно отмечали, что отъезд украинских работников обратно на родину может повредить отечественной экономике.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в правительстве Чехии признали украинских работников незаменимой составляющей местного рынка труда. Четверть всех работающих иностранцев в стране – это именно украинцы, но этого все еще мало, поэтому их трудоустройство хотят существенно ускорить.

