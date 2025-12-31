Беженца через суд лишили права пользоваться жильем в Украине: какое правило действует

В Черкассах суд принял решение, которым лишил беженца пользоваться жильем, в котором он был зарегистрирован. Недвижимость принадлежит его отцу,тогда как 29-летний беженец уехал за границу, перестал платить за коммуналку и отказался менять место регистрации. В результате отец из-за трудоспособного зарегистрированного члена семьи не мог оформить субсидию.

Об этом говорится в материалах дела 711/10055/25. Решение было принято 23 декабря 2025 года. Сначала отец пытался "выписать" сына в ЦПАУ, но там он получил отказ. Сын истца еще с сентября 2024-го живет за границей. Это подтверждается отметкой в его загранпаспорте. Согласно акту опроса соседей №1493 от 22 июля 2025 года, ответчик действительно проживает один.

Для снятия сына с учета мужчина обращался с заявлениями в Черкасский ЦНАП, но ему отказывали в удовлетворении заявлений и рекомендовали сделать это в судебном порядке. Добровольно сняться с регистрации сын не захотел, хотя фактически потерял все связи с квартирой, за коммуналку не платил, долги погашать не желает, больше года по месту регистрации не появлялся.

"Исковое заявление о признании лица утратившим право пользования жилым помещением удовлетворить. Решение суда может быть обжаловано в Черкасский апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы в течение тридцати дней со дня его провозглашения. Лица, участвовавшие в деле, но не присутствовали в судебном заседании во время провозглашения судебного решения, могут подать апелляционную жалобу в течение тридцати дней со дня получения копии этого решения", – говорится в решении суда.

Иногда беженцы должны платить за коммуналку в Украине

Недавно Новобаварский районный суд Харькова обязал беженца заплатить долг за воду в размере 23,2 тыс. грн. Мужчина в суд не явился, однако подал письменное возражение, в котором сообщил, что еще с 2022-го вместе с семьей живет в Германии и коммунальными услугами не пользуется.

Об этом говорится в материалах дела №639/3987/25. Так, "Харьковводоканал" в своем иске просил взыскать 29,9 тыс. грн, однако при этом речь шла о долге, который начал накапливаться с 2016-го до 2025-го. Тогда как суд решил, что взыскать можно долг за период с 2017-го.

Беженец подал в суд объяснение с просьбой отказать в иске. Он отметил, что вместе с семьей с апреля 2022 года постоянно проживает в Германии. "Согласно действующему законодательству, потребитель освобождается от оплаты за коммунальные услуги (кроме некоторых исключений) в случае их фактического неиспользования из-за длительного отсутствия", – говорится в объяснении беженца.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Нидерландах гуманный прием украинских беженцев находится под угрозой из-за переполненных центров и неудовлетворительных условий проживания. После 2027 года государство прекратит гарантировать жилье и базовую поддержку, переложив ответственность на самих украинцев.

