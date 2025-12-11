Принудительные выселения и переполненные центры: мест для украинских беженцев в стране ЕС почти нет

В Нидерландах гуманный прием украинских беженцев находится под угрозой из-за переполненных центров и неудовлетворительных условий проживания. После 2027 года государство прекратит гарантировать жилье и базовую поддержку, переложив ответственность на самих украинцев.

Об этом пишет NOS. Национальный омбудсмен Райнир ван Зутфен и детский омбудсмен Маргрите Калвербур призвали срочно принять меры, иначе 130 000 украинцев могут оказаться под еще большим давлением.

Приемные пункты переполнены, людям приходится делить комнаты с незнакомцами, жалобы поступают на плохие санитарные условия и отсутствие кухонь. Центры пытаются установить кухни, однако бюрократические преграды тормозят процесс. Принудительные переселения возникают из-за закрытия части пунктов размещения, а посещение центров подтверждают многочисленные жалобы жителей.

Особое беспокойство вызывает влияние условий на детей-беженцев. Они находятся в помещениях, которые не соответствуют их потребностям, не получают достаточной поддержки психического здоровья и образования, соответствующего их уровню. Персонал приютов отмечает, что украинцы находятся на грани физических и психологических возможностей из-за длительного пребывания в непригодных для жизни помещениях.

Правительство Нидерландов планирует радикальные изменения, в частности специальные поселения для украинцев закроют сразу после завершения действия временной защиты Европейского Союза (ЕС) в 2027 году. В то же время всем 135 000 украинцам выдадут трехлетние разрешения на проживание, но полную ответственность за жилье, медицинское страхование и оплату коммунальных услуг возложат на самих граждан. Фактически это означает завершение государственной поддержки в виде гарантированных мест проживания и базовых потребностей.

Муниципалитеты предупреждают, что без четких инструкций, бюджета и переходного периода ситуация может стать критической и для украинцев, и для местных общин. Нидерландские власти объясняют решение уменьшением расходов на содержание беженцев и отсутствием финансирования ЕС после 2027 года. Несмотря на это, украинцы со статусом временной защиты до марта 2027 года смогут работать без ограничений и дополнительных процедур оформления разрешений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Молдова официально продлила временную защиту для украинских беженцев до 4 марта 2027 года, присоединившись к решению Европейского Союза (ЕС). Страна заявила, что и в дальнейшем будет обеспечивать безопасные условия и программы поддержки, тогда как уже около 60% украинцев в Молдове успешно трудоустроены.

