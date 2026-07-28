Впервые в истории гривни: НБУ получил беспрецедентное разрешение от сына Стуса для банкноты 2000 грн

Сын Василия Стуса, Дмитрий Стус, предоставил Национальному банку Украины (НБУ) письменное разрешение на использование имени и изображения отца на новой банкноте номиналом 2000 грн. Это первый случай в истории Украины, когда у человека, чей портрет попал на банкноту, есть живой близкий родственник. Так что и ситуация с получением официального разрешения является беспрецедентной.

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О результатах общения с Дмитрием Стусом рассказал глава НБУ Андрей Пышный на своей странице в Facebook. По словам Пышного, всего они провели две встречи, и именно во время первой было получено письменное разрешение.

"Говорили много: о фигуре отца, о банкноте Национального банка, о том, как личности формируют страну. Как их выбор, сделанный в сложные времена, продолжает влиять на нас спустя десятилетия. Как важно сегодня не просто сохранять память о таких людях, а и делать ее живой и понятной для следующих поколений. Обсудили дальнейшее сотрудничество. Во время встречи Дмитрий Васильевич предоставил НБУ письменное разрешение на использование имени и изображения отца на новой банкноте номиналом 2000 гривен, которую планируем презентовать вместе в начале сентября", – отметил Пышный.

Второй встречей стала экскурсия по Национальному музею Тараса Шевченко, который возглавляет Дмитрий Стус. По словам Пышного, этот опыт позволил ему сравнить феномены Тараса Шевченко и Леонардо да Винчи.

"Оба были универсальными гениями – поэтами, художниками, мыслителями. В то же время Леонардо родился свободным и получил прекрасное образование, а Тарас Шевченко – крепостным, человеком, который был "собственностью" помещика, и это делает его феномен почти беспрецедентным. Человек, родившийся в неволе, смог сформировать украинскую идею задолго до появления Украинского государства. По сути, заложив основы современной украинской литературы. Смогли ли мы рассказать эту глубокую историю миру? Или еще должны это сделать? Такие встречи, которые оставляют вопросы и желание возвращаться к обсужденным темам, я ценю больше всего", – добавил Пышный.

Что известно о банкноте 2000 грн с портретом Стуса

Новая банкнота номиналом 2000 грн, на которой изображен поэт, диссидент и правозащитник Василий Стус, поступит в обращение в Украине с 4 сентября 2026 года.Дату введения новой купюры выбрали символично. Именно 4 сентября 1965 года во время премьеры фильма "Тени забытых предков" Василий Стус, Вячеслав Чорновил и Иван Дзюба провели первый в СССР открытый протест против политических репрессий украинской интеллигенции.

После введения новой купюры специально обменивать деньги или обращаться в банки не нужно. Банкнота 2000 грн будет постепенно поступать в обращение через банки и банкоматы и использоваться наравне с другими номиналами. Купюры 1000 грн останутся законным платежным средствоми продолжить находиться в обращении без каких-либо ограничений.

По дизайну новая банкнота наследует модифицированные банкноты гривни образца 2014-2019 годов. Однако по размеру и цвету она заметно отличается от банкнот других номиналов:

основной цвет – синий;

размер банкноты – 75 х 166 мм.

На лицевой стороне купюры размещен портрет Стуса. На обратной – здание филологического факультета Донецкого национального университета, где учился поэт.

Также на купюре разместили строку из стихотворения Стуса, написанного в заключении: "І свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве". Надпись выполнена шрифтом, созданным по мотивам графики Георгия Нарбута – автора первых украинских гривен эпохи Украинской Народной Республики.

По словам Пышного, банкнота является своеобразной "книгой", в которой каждый элемент имеет символическое значение. В дизайне также использованы мотивы мозаик художницы Аллы Горской, в частности образ пустельги (боривітер), который стал метафорой украинских шестидесятников, сохранявших свободу даже под давлением советской системы.

"Это первая в мире банкнота, в которой для усиления защиты использована уникальная "оконная" защитная лента AnimaTM Colour – полихромная и анимированная. Дизайн ленты разработан по заказу Национального банка в сине-желтой цветовой гамме. При изменении угла наклона банкноты на ней наблюдаются эффект движения и смена изображения – Трезубец сменяется на знак гривни. Эту ленту, как новый продукт, производитель презентовал лишь в конце апреля 2026 года, и вот сейчас мы уже реализовали его на новой банкноте", – также отмечал Пышный.

Само же решение о появлении нового номинала связано не только с чествованием исторической фигуры, но и с изменениями в экономике – спустя 7 лет после появления банкноты 1000 грн зарплаты и объем наличности в обращении существенно выросли.

По словам Пышного, со времени появления тысячной купюры среднемесячная зарплата украинцев выросла примерно в три раза, в то время как потребительские цены – почти вдвое. Если семь лет назад для выдачи средней зарплаты наличными было достаточно около десяти банкнот по 1000 грн, то сейчас для этого требуется уже более тридцати.

Еще один аргумент – существенный рост количества наличности. Если в 2019 году в обращении находилось почти 390 млрд грн, то по состоянию на 1 июля 2026 года этот показатель превысил 970 млрд грн. В НБУ поясняют, что дополнительный спрос на наличность в значительной степени сформировался из-за полномасштабной войны, когда возможность рассчитываться банкнотами остается критически важной для жителей прифронтовых территорий.

Кроме того, сегодня более 55% всей стоимости банкнот в обращении приходится именно на купюры номиналом 1000 грн. В мировой практике центральных банков это считается одним из сигналов, что пришло время вводить банкноту более высокого номинала.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ОС "СтусЦентр" уже заявляли, что глава НБУ Пышный и сын Стуса обсудили новую банкноту 2000 грн с портретом поэта. В союзе поблагодарили Национальный банк Украины за прозрачность, открытость, взаимное уважение и готовность к сотрудничеству.

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