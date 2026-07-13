НБУ запустил "печатный станок"? Украинцам объяснили появление 2000 грн

Появление в Украине новой банкноты номиналом 2000 грн не означает, что Национальный банк (НБУ) "запустил печатный станок" или начал бесконтрольно увеличивать количество денег в экономике. Новые купюры будут заменять банкноты других номиналов и не повлияют на инфляцию.

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Об этом говорится в официальном разъяснении Нацбанка. "Интуитивно кажется, что вот сейчас НБУ запустит печатный станок для выпуска новой банкноты номиналом 2000 грн – и цены взлетят вверх. Но такое представление о связи между ценами и номинальным рядом банкнот перевернуто с ног на голову и игнорирует экономические процессы. На самом деле влияние на цены от введения банкноты нового номинала будет близко к нулю", – отметили в регуляторе.

Почему появление 2000 грн не разгонит инфляцию

В Нацбанке объясняют, что в экономическом смысле эмиссия денег означает увеличение их общего объема в экономике. В то же время введение новой банкноты будет происходить путем обмена на безналичные средства или на банкноты других номиналов. То есть количество денег в обращении не увеличится.

В регуляторе подчеркивают, что печать новых банкнот сама по себе не означает эмиссию. Центральные банки постоянно печатают новые купюры, чтобы заменить изношенные или поврежденные, однако это не создает дополнительных денег и не влияет на курс валюты или уровень цен.

Почему тогда вводят новую банкноту

По словам НБУ, появление купюры номиналом 2000 грн является следствием изменений в экономике за последние семь лет. Так, после введения банкноты 1000 грн Украина пережила пандемию COVID-19 и полномасштабную войну.

За это время среднемесячная зарплата выросла примерно втрое, а цены – почти вдвое. При этом объем наличности в обращении превысил вдвое показатели 2019 года.

В Нацбанке отмечают, что в таких условиях использование банкнот большего номинала делает наличные расчеты более удобными для населения и бизнеса. Также это помогает сократить расходы государства на печать, транспортировку, хранение и обработку банкнот.

Какой будет инфляция: прогноз НБУ

В НБУ подчеркнули, что их основной задачей остается обеспечение низкой и стабильной инфляции. Сейчас она составляет около 7%.

Регулятор прогнозирует, что во второй половине 2026 года инфляция может несколько ускориться из-за роста расходов бизнеса, прежде всего на оплату труда и энергоносители. В то же время в 2027 году ожидается ее замедление, а в 2028 году НБУ планирует вернуть показатель к целевому уровню в 5%.

Как сообщал OBOZ.UA, банкнота номиналом 2000 грн с изображением Василия Стуса поступит в наличный оборот 4 сентября 2026 года. По данным регулятора, ее выпуск связан с необходимостью обновить банкнотный ряд в соответствии с ростом доходов, цен и объема наличности в экономике.

Также Нацбанк изымает из обращения купюры номиналом 50 и 200 грн – однако не все, а только те, что были выпущены в 2003–2007 годах. И хотя в ходе этой процедуры купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения, украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

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