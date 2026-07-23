Глава НБУ Пышный и сын Стуса обсудили новую банкноту номиналом 2000 грн с портретом поэта

Председатель правления общественного объединения "Стус-Центр" Дмитрий Стус и председатель Национального банка Украины Андрей Пышный провели встречу с целью открытого диалога о новой банкноте номиналом 2000 гривен, посвященной поэту Василию Стусу.

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Об этом сообщается на сайте общественного объединения "Стус-Центр".

"Во встрече приняли участие представители Национального банка Украины и представитель Lobby Club Сергей Колесник, который взял на себя организацию встречи. Участники встречи обсудили концепцию новой банкноты, её символику и значение для популяризации личности Василия Стуса. На встрече было подтверждено общее стремление достойно почтить память поэта, ставшего одним из моральных авторитетов Украины", – говорится в сообщении.

По итогам встречи достигнута договоренность о возможных направлениях сотрудничества между НБУ, Общественным объединением "СтусЦентр" и Lobby Club в рамках проектов, направленных на популяризацию творческого наследия Стуса в Украине и за ее пределами.

Дмитрий Стус поддержал решение Нацбанка посвятить новую банкноту Василию Стусу, "который для многих граждан Украины стал символом человеческого и национального достоинства, которое человек должен отстаивать при любых обстоятельствах".

"Общественное объединение "СтусЦентр" благодарит Национальный банк Украины за прозрачность, открытость, взаимное уважение и готовность к сотрудничеству. Мы убеждены, что именно партнерство и диалог являются лучшей основой для реализации в Украине важных общественных и культурных проектов. Благодарим команду Lobby Club за поддержку", – говорится в сообщении.

Напомним, что ввод в обращение новой банкноты номиналом 2000 гривен запланирован на 4 сентября 2026 года.