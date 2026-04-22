Война на Ближнем Востоке добралась до рынка презервативов: крупнейший производитель неожиданно повышает цены

Из-за войны в Иране крупнейший производитель презервативов Karex Bhd (Durex и Trojan) планирует повысить цены минимум на 20-30% из-за подорожания сырья и логистики. Спрос при этом уже вырос примерно на 30%, а перебои с доставкой создают риск глобального дефицита.

Об этом пишет Reuters. Компания, которая ежегодно производит более 5 миллиардов презервативов и поставляет продукцию для глобальных брендов, уже в ближайшее время может поднять цены на 20-30%.

По словам руководства, это не предел – в случае затяжного кризиса подорожание может быть еще более ощутимым. Причина в цепной реакции, которую запустила геополитическая нестабильность. Война в Иране повлияла на поставки энергоресурсов и нефтехимического сырья, а именно они лежат в основе производства многих товаров, включая презервативы.

Генеральный директор компании Го Миа Киат прямо признает, что ситуация остается крайне нестабильной. Стоимость ключевых компонентов – синтетического каучука, нитрила, упаковочных материалов и смазочных веществ стремительно выросла. К этому добавляются значительные логистические проблемы, доставка продукции в Европу и США теперь занимает почти два месяца вместо одного.

"Ситуация, безусловно, очень нестабильная, цены высокие... У нас нет другого выбора, кроме как переложить эти расходы на клиентов", – объяснил он. Парадоксально, но на фоне подорожания спрос только растет. По оценкам компании, в 2026 году он увеличился примерно на 30%.

Частично это связано с сокращением глобальных запасов, в частности из-за урезания финансирования международных программ помощи, которые ранее обеспечивали поставки презервативов в развивающиеся страны. В результате многие клиенты сейчас имеют запасы ниже привычного уровня, а перебои с доставкой лишь усугубляют дефицит. Часть продукции буквально "застряла" в пути – она уже отгружена, но еще не добралась до конечных рынков.

Особенно сложная ситуация в странах с низким уровнем дохода, где поставки и раньше были нестабильными. Там задержки могут привести к реальному дефициту.

Нарушение цепочек поставок уже затронуло производителей медицинских товаров, химической продукции и других отраслей. Если конфликт затянется, бизнес вынужден будет и дальше перекладывать растущие расходы на конечного потребителя. При этом сам производитель пока имеет достаточные запасы на несколько месяцев и планирует наращивать производство.

Однако ключевой фактор неопределенности – это продолжительность кризиса и стабильность логистических маршрутов. Эксперты не исключают, что в ближайшие месяцы рынок может столкнуться с новой волной подорожания товаров, связанных с нефтехимической отраслью.

