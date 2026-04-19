АЗС готовятся переписывать цены на топливо: чего ждать украинцам в ближайшее время

В Украине в ближайшее время ожидается снижение цен на топливо из-за падения мировых котировок нефти и постепенного поступления более дешевых ресурсов на рынок. В то же время темпы удешевления будут зависеть от ситуации на мировом рынке и скорости обновления запасов топлива на АЗС.

Видео дня

Об этом рассказали топливные эксперты в комментарии медиа. По их словам, окончательная динамика будет зависеть от ряда факторов – от политики до конкуренции на внутреннем рынке.

После заявления Ирана об открытии Ормузского пролива рынок отреагировал почти мгновенно. Стоимость нефти марки Brent за считанные часы упала примерно на 12%, с более 95 долларов до около 86 долларов за баррель.

Восстановление судоходства означает стабильные поставки нефти, а значит снижение рисков дефицита. Для рынка это сигнал к удешевлению. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что реакция была быстрой, но не окончательной. Рынок еще не полностью "переварил" новость, и дальнейшая динамика будет зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке.

Эксперты не исключают, что цены могут опуститься еще ниже – до уровня около 70 долларов за баррель. Такой сценарий возможен при нескольких условиях:

полное разблокирование Ормузского пролива;

стабилизация политической ситуации в регионе;

отсутствие новых атак на энергетическую инфраструктуру;

восстановление нормальных логистических цепочек поставок.

В то же время даже без резкого падения рынок уже движется к более стабильным и "здоровым" значениям после периода турбулентности. Украинский рынок топлива традиционно зависит от мировых котировок, но реагирует с задержкой. Причина в запасах, которые сети АЗС закупили ранее по более высоким ценам.

Впрочем, процесс удешевления уже стартовал. По словам директора консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, цены на АЗС начали снижаться еще до последнего обвала нефти. В частности, отдельные сети уже уменьшили стоимость на 3-4 грн за литр, а количество операторов, которые снижают цены, ежедневно растет.

Главный сдерживающий фактор пока – это так называемые "дорогие запасы". Многие компании закупили топливо еще во время пиковых цен и вынуждены продавать его постепенно. Однако с каждой новой партией дешевого ресурса цены на колонках также снижаются. Именно поэтому эффект от падения нефти обычно растягивается во времени.

Еще один важный фактор – конкуренция между сетями АЗС. В периоды ценовых колебаний она резко усиливается, водители начинают выбирать более дешевые заправки, а компании вынуждены оперативно пересматривать цены.

В то же время крупные игроки, закупившие значительные объемы дорогого топлива, могут снижать цены медленнее, что добавляет напряжения в конкурентной среде. Точные цифры пока назвать сложно, однако эксперты уже очерчивают ориентиры.

По оценкам Куюна, минимальное снижение может составить около 3 грн за литр, а в случае дальнейшего падения нефти – еще больше. В частности, темпы удешевления будут зависеть от скорости обновления запасов. Иначе говоря, украинские водители уже начали ощущать позитивные изменения, но основной эффект может проявиться чуть позже.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в 2025 году было выявлено и демонтировано 76 незаконных АЗС. В 2026-м же эта работа продолжилась. В частности, в Одесской области была прекращена работа целой сети нелегальных заправок, на которых торговали топливом сомнительного происхождения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!