Владельцы жилья в Киеве ощутимо переписали цены на аренду: украинцам рассказали, как снимать выгодно

Цены на аренду бюджетного жилья в Киеве уже подросли на 10% из-за роста спроса среди менее платежеспособных арендаторов. Эксперты ожидают нового подорожания осенью, поэтому сейчас рекомендуют искать выгодные варианты. Дешевле всего сейчас снять квартиру в Деснянском, Святошинском и Дарницком районах.

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Об этом эксперты по недвижимости рассказали в комментарии"Минфину". Весна 2025 года принесла традиционное оживление на рынке аренды квартир в Киеве.

В то же время с ростом спроса стоимость аренды бюджетного жилья выросла на 10%. Больше всего подорожали квартиры экономкласса с ценой до 25 тыс. грн, тогда как в премиум-сегменте, наоборот, зафиксировано снижение арендных ставок. Риелторы объясняют такую динамику изменением состава арендаторов, сезонными колебаниями и особенностями спроса.

По словам экс-президента АСНУ Юрия Питы, самый активный спрос сегодня наблюдается именно в бюджетном сегменте. Например, квартиру за 12 тыс. грн на Радужном массиве арендуют за день. А вот жилье с арендной платой от 30 тыс. грн, даже с хорошим ремонтом, может оставаться без арендатора несколько недель.

Такие тенденции риелторы связывают прежде всего с изменением платежеспособности арендаторов. В Киев продолжают приезжать внутренние переселенцы, молодые специалисты и трудовые мигранты. Однако большинство из них не имеют больших бюджетов и ищут варианты до 15-20 тыс. грн.

Интересно, что повышение арендной платы часто происходит именно весной - после завершения отопительного сезона. Владельцы квартир сознательно выбирают момент, когда коммунальные платежи снижаются, чтобы увеличение цены не так болезненно воспринималось. Такой подход риелторы называют нелогичным, ведь цены не снижаются осенью, когда расходы растут.

Раньше важными критериями были тип дома (новостройка или старый фонд) и этажность. Сейчас же на первом месте - состояние квартиры, наличие мебели, бытовой техники, удобная локация и безопасность. Укрытие поблизости и транспортная развязка играют важную роль при выборе жилья.

Предложение на рынке стабилизировалось. Те, кто хотел сдать квартиры после выезда за границу, уже сделали это в прошлом году. Новые предложения появляются, но массово ситуацию не меняют. Инвесторская активность минимальна, в основном покупают недорогие одно- и двухкомнатные квартиры стоимостью до $60 тыс. Но это скорее для сохранения средств, чем для реального дохода. Средняя доходность - 8-10% в валюте.

Самыми дорогими районами Киева остаются Печерский, Шевченковский и Голосеевский. Здесь цены могут достигать 25-35 тыс. грн и более. Дешевле всего снять квартиру в Деснянском, Святошинском и Дарницком районах: аренда однокомнатной от 9 тыс. грн, двухкомнатной от 14 тыс. грн.

Эксперты прогнозируют стабильную ситуацию до осени. В сентябре ожидается новый всплеск спроса, и стоимость бюджетного жилья может вырасти еще на 10%. Премиум-сегмент будет оставаться стабильным, без существенных изменений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ощутимо подорожала земля сельхозназначения. В апреле 2025 года средняя стоимость гектара составила 86 655 грн, что сразу на 32 023 грн выше, чем было в марте. Более того, апрельские цены стали самыми высокими в 2025 году.

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