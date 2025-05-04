В Украине существенно переписали стоимость земли: какая теперь цена гектара
В Украине ощутимо подорожала земля сельхозназначения. В апреле 2025 года средняя стоимость гектара составила 86 655 грн, что сразу на 32 023 грн выше, чем было в марте. Более того, апрельские цены стали самыми высокими в 2025 году.
Об этом сообщает Опендатабот. По его данным, самыми низкими же цены были в марте – в среднем 54 632 грн.
Где в Украине земля стоит больше всего
В целом же цены на гектар земли по областям колеблются в среднем от 34 562 до 358 305 грн. Т.е. стоимость 1 га в самой дорогой области равняется более чем 10 га в самой дешевой.
Больше всего земля стоит в Днепропетровской области – в среднем 358 305 грн за гектар. А также
- в Ивано-Франковской – 172 336 грн;
- Тернопольской – 162 417 грн;
- Львовской – 104 046 грн;
- Донецкой – 101 047 грн.
Самые низкие цены зафиксированы аналитиками в Николаевской области – здесь гектар стоит в среднем 34 562 грн. А кроме того, в:
- Запорожской – 35 440 грн;
- Одесской – 38 672 грн;
- Херсонской областях – 39 040 грн.
Сколько в Украине продали земли
В целом же, по данным аналитиков, площадь проданной земли существенно снизилась. В апреле-2025 было продано 12 978 га, что почти на 12 000 га меньше, чем месяцем ранее.
Меньше всего же земли в 2025 году в Украине продали в январе – 10 346 га. Больше всего – в феврале, 27 555 га.
Земля в Украине будет дорожать
В свою очередь, координатор земельного комитета ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Игорь Лысецкий считает, что в ближайшие годы цены на землю будут расти. По его словам, рост предполагается на уровне 15-20% .
Впрочем, отметил он, это станет возможным при выполнении ряда условий. В частности:
- стабилизации экономики;
- продолжения реформ;
- общего улучшения инвестиционного климата.
Пока же, рассказал эксперт, самая большая активность на рынке наблюдается в центральной Украине. Ведь именно здесь сосредоточены:
- самые большие массивы сельскохозяйственных угодий;
- самые плодородные почвы;
- самый высокий уровень агропроизводства.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, управляющий активами группы ICU в Украине Григорий Овчаренко считает, что земля сельскохозяйственного назначения является перспективным активом для инвекстиций.. По его словам, в настоящее время "количество сделок, ликвидность и технологии постепенно позволяют инвестировать в это направление без риска потери контроля над этой землей".
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