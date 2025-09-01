В Украине запустят обновленные поезда по важных маршрутах: как выглядят внутри. Фото

На мощностях "Укрзалізниці" модернизировали электропоезда ЭР9Т и ЭР9Е – в них появились розетки для зарядки гаджетов, пандусы, места для велосипедов и т.д. Поезда будут курсировать на региональных маршрутах в Одесской и Киевской области, а также Киева, что, в частности, облегчит украинцам подъезд на работу и учебу.

Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили, что также поезда оборудовали:

Инклюзивными местами.

Шрифтом Брайля.

Пеленальными столиками.

Контрастной маркировкой.

"Электропоезд ЭР9Т №733 будет курсировать по Одесской области. А ЭР9Е №590 будет радовать пассажиров киевской кольцевой электрички и Киевщины", – говорится в сообщении.

В целом же, подчеркивается, с начала 2025 года на Киевском электровагоноремонтном заводе (КЭВРЗ) "Укрзалізниця" капитально модернизировала 8 поездов. Они были построены в 1982-1994 года.

Спрос на билеты падает

В то же время, констатировали в "Укрзалізниці", спрос на билеты на поезда со стороны украинцев снижается. В течение 18-24 августа запросов на направление Киев – Львов было зафиксировано на 23 000 меньше, чем неделей ранее.

При этом само направление стало самым популярным за указанный период. На него через приложение перевозчика пытались купить 129 000 раз)

Как сообщал OBOZ.UA, "Укрзалізниця" запустила новый поезд – между Киевом и крупным региональным центром Полтавой. Поезд получил номер 222/221 и будет курсировать лишь в определенные дни сентября.

