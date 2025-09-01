УкраїнськаУКР
В Украине запустят обновленные поезда по важных маршрутах: как выглядят внутри. Фото

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
1,1 т.
В Украине запустят обновленные поезда по важных маршрутах

На мощностях "Укрзалізниці" модернизировали электропоезда ЭР9Т и ЭР9Е – в них появились розетки для зарядки гаджетов, пандусы, места для велосипедов и т.д. Поезда будут курсировать на региональных маршрутах в Одесской и Киевской области, а также Киева, что, в частности, облегчит украинцам подъезд на работу и учебу.

Видео дня

Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили, что также поезда оборудовали:

  • Инклюзивными местами.
На мощностях "Укрзалізниці" модернизировали электропоезда ЭР9Т и ЭР9Е
  • Шрифтом Брайля.
  • Пеленальными столиками.
В поездах появились пеленальные столики
  • Контрастной маркировкой.
Как выглядят модернизированные поезда "Укрзалізниці"

"Электропоезд ЭР9Т №733 будет курсировать по Одесской области. А ЭР9Е №590 будет радовать пассажиров киевской кольцевой электрички и Киевщины", – говорится в сообщении.

Поезда будут курсировать на региональных маршрутах в Одесской и Киевской области, а также Киева,

В целом же, подчеркивается, с начала 2025 года на Киевском электровагоноремонтном заводе (КЭВРЗ) "Укрзалізниця" капитально модернизировала 8 поездов. Они были построены в 1982-1994 года.

Модернизированный поезд "Укрзалізниці"

Спрос на билеты падает

В то же время, констатировали в "Укрзалізниці", спрос на билеты на поезда со стороны украинцев снижается. В течение 18-24 августа запросов на направление Киев – Львов было зафиксировано на 23 000 меньше, чем неделей ранее.

При этом само направление стало самым популярным за указанный период. На него через приложение перевозчика пытались купить 129 000 раз)

В Украине падает спрос на билеты на поезда

Как сообщал OBOZ.UA, "Укрзалізниця" запустила новый поезд – между Киевом и крупным региональным центром Полтавой. Поезд получил номер 222/221 и будет курсировать лишь в определенные дни сентября.

