"Укрзалізниця" назвала самое популярное направление для поездов в Украине: сколько стоят билеты

За период 18-24 августа "Укрзалізниця" перевезла 639 701 пассажира – что на 23 700 больше, чем за это же время в прошлом году. Самым популярным же стало направление Киев – Львов: за прошлую неделю билеты на него через приложение перевозчика пытались купить 129 000 раз. Сами же билеты же по направлению продают на ряд поездов – и, к примеру, на 31 августа они стоят от 545 до 1 784 грн.

Об этом рассказали в самой "Укрзалізниці". Там отметили, что в топ-5 самых популярных направлений также вошли:

Киев – Одесса.

71 721 запрос на 19 160 мест.

Киев – Харьков.

63 306 запрос на 18 528 мест.

Киев – Перемышль.

58 401 запрос на 22 984 мест.

Киев – Днепр.

50 105 запрос на 13 838 мест.

Сколько стоят билеты на поезда из Киева во Львов

В целом же, стоимость билетов на поезда на самое популярное направление Киев – Львов зависит от ряда параметров. В частности, дня поездки, типа поезда и вагона.

В частности, 31 августа (воскресенье) билеты, по данным "Укрзалізниці", продают на 5 поездов. В частности:

№743 Интерсити +.

Билеты в вагоны 1 класса стоят от 869 грн. Во 2 класс – от 545 грн. На момент написания материала осталось15 и 3 свободных места соответственно.

№243.

Билеты в вагоны 1 класса стоят от 785 грн.

№291.

Билеты в вагоны 1 класса стоят от 785 грн.

№113.

Билеты в плацкарт стоят от 241 грн. В люкс – 1 784 грн (на момент написания материала осталось1 свободное место).

№43.

Остался только 1 билет в женское купе. Цена – 691 грн.

Спрос на билеты падает

В то же время, констатировали в "Укрзалізниці", спрос на билеты на поезда со стороны украинцев снижается. В течение 18-24 августа запросов на то же направление Киев – Львов было зафиксировано на 23 000 меньше, чем неделей ранее.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Укрзалізниця" запустила новый поезд – между Киевом и крупным региональным центром Полтавой. Поезд получил номер 222/221 и будет курсировать лишь в определенные дни сентября.

