В Украине запустили новый "особенный" поезд: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" запустила новый поезд – между Киевом и крупным региональным центром Полтавой. Поезд получил номер 222/221 и будет курсировать лишь в определенные дни сентября. Т.е., будет временным. Билеты же на него уже продают – и в вагон 1 класса на рейс 3 сентября из Киева они стоят 288,28 грн.

Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили: в составе поезда будут купейные и плацкартные вагоны адаптированные под формат сиденья соответствующего класса.

"Вагонов для дневных рейсов всегда не хватает, но мы смогли организовать этот рейс благодаря оптимизации оборота одного из ночных поездов Южного направления. По прибытии в Киев он не стоит на простое днем, а отправляется дальше в рейс", – рассказали в "Укрзалізниці".

Расписание нового поезда

Новый поезд №222/221 Киев – Полтава будет курсировать с 3 по 29 сентября. Однако только по нечетным числам.

Отправление из Киева – 07:57. Прибытие в Полтаву – 12:39.

Отправление из Полтавы – 14:59. Прибытие в Киев – 20:10.

В пути поезд будет останавливаться на ряде станций. Это:

Гребенка.

Лубны.

Миргород.

"В Полтаве поезд прибывает и отправляется с Киевского вокзала", – обратили внимание пассажиров в "Укрзалізниці".

Где купить билеты

В официальном приложении "Укрзалізниці".

На сайте.

В кассах вокзалов.

Сколько стоят билеты на новый поезд в Полтаву

На рейс 3 сентября из Киева билеты продают в вагоны 1 и 2 класса. Они стоят:

В 1 класс – 288,28 грн.

Во 2 класс – 155,47 грн.

