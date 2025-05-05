В Украине запустили новый поезд по популярному маршруту: цена билетов

"Укрзалізниця" запустила новый поезд между Киевом и Ужгородом. Впрочем, он будет временным – рейсы запланированы на период с 12 мая по 30 июля. Причиной же запуска стал рост пассажиропотока и, соответственно, увеличение спроса на билеты. Стоимость же самих билетов на рейс 12 апреля из Киева составляет 287,05 грн (плацкарт).

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили:

Еще одной причиной запуска поезда стало строительство евроколеи между Чопом и Ужгородом.

Поезд получил номер №213/214.

При этом подчеркивается: поезд будет останавливаться на ряде станций. в частности:

Бердичев;

Чуднов-Волынский;

Печановка;

Шепетовка;

Дубно;

Броды;

Красне;

Пидзамче;

Львов;

Самбор;

Турка;

Сянки;

Перечин.

Сколько стоят билеты на новый поезд

На рейс 12 мая из Киева билеты продают в вагоны классов плацкарт и купе. Их стоимость:

плацкарт – 287,05 грн;

купе – 450,8 грн.

Расписание нового поезда

Из Киева поезд будет ходить с 12 мая по 30 мая по четным числам. А с 1 июня по 29 июля – по нечетным.

Отправление – 23:00. Прибытие в Ужгород – 12:31.

Из Ужгорода – с 13 мая по 31 мая по нечетным числам. Со 2 июня по 30 июля – по четным.

Отправление – 19:00. Прибытие в Киев – 09:18.

Где купить билеты

В приложении "Укрзалізниці".

На сайте перевозчика.

В железнодорожных кассах.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" запускает новый поезд между Киевом и Трускавцом. Этот поезд также будет временным – рейсы запланированы на 9 и 11 мая.

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