Новый поезд "Укрзалізниці" будет ездить по "особым" дням: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" запускает новый поезд – между Киевом и Трускавцом. Цель – обеспечение билетами как можно большего количества тех, кто хочет отдохнуть на популярном курорте. Впрочем, поезд будет временным – рейсы запланированы на 9 и 11 мая. Стоимость билетов же билетов в вагон 1 класса на рейс 11 мая из Киева составляет 820,2 грн.

Видео дня

Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: поезд получил номер 159/160.

"Чтобы больше пассажиров смогли добраться до курортного Трускавца в удобные даты, назначаем курсирование дополнительного скорого поезда №159/160 Киев – Трускавец. В составе поезда – пассажирские вагоны купейного типа, но с местами для сидения", – говорится в сообщении.

Где купить билеты

В приложении "Укрзалізниці".

На сайте перевозчика.

В кассах вокзалов.

Расписание нового поезда

Отправление из Киева – 10:16. Прибытие в Трускавец – 19:37.

Отправление из Трускавца – 09:03. Прибытие в Киев – 19:11.

Сколько стоят билеты на новый поезд

Билеты на новый поезд уже поступили в продажу. В "Укрзалізниці" отмечают:

нечетные номера мест – у окна;

четные – у прохода.

На рейс 11 мая из Киева билеты продают в вагоны 1-го и 2-го классов. Их стоимость:

в 1-й класс – 820,2 грн;

во 2-й класс – 411,38 грн.

В Украине появился новый особенный поезд

Ранее же в "Укрзалізниці" появился новый – восьмой – флагманский поезд. Им стал №1/2 Харьков – Ворохта, который получил название "Единство" и едет через всю страну. Как рассказали в "Укрзалізниці", в перечне гарантированных опций "Единства" будут:

купейные вагоны после капитального ремонта, оборудованные вакуумными туалетами, кондиционерами, розетками в купе;

новые вагоны СВ;

приведенные к современному стандарту уборные с дозаторами мыла и накладками на унитазы;

фирменное название и логотип с учетом истории поезда и маршрута.

В целом же флагманскими считаются поезда, состоящие из вагонов, выпущенных после 2021 года или модернизированных с добавлением современных удобств. Кроме "Единства", такими являются:

№15/16 Харьков – Ясиня "Лесь Курбас";

№17/18 Харьков – Ужгород "Сковорода";

№79/80 Днепр – Львов "Сичеслав";

№91/92 Киев – Львов "Леополис";

№105/106 Киев – Одесса "Черноморец";

№7/8 Киев – Черновцы "Буковина";

№95/96 Киев – Рахов "Гуцульщина".

Как сообщал OBOZ.UA, также запустили новый поезд между Киевом и Жмеринкой. Впрочем, он будет временным – рейсы запланированы только на 11 мая. Билеты же на поезд уже поступили в продажу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!