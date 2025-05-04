Новый поезд "Укрзалізниці" будет ездить по "особым" дням: сколько стоят билеты
"Укрзалізниця" запускает новый поезд – между Киевом и Трускавцом. Цель – обеспечение билетами как можно большего количества тех, кто хочет отдохнуть на популярном курорте. Впрочем, поезд будет временным – рейсы запланированы на 9 и 11 мая. Стоимость билетов же билетов в вагон 1 класса на рейс 11 мая из Киева составляет 820,2 грн.
Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: поезд получил номер 159/160.
"Чтобы больше пассажиров смогли добраться до курортного Трускавца в удобные даты, назначаем курсирование дополнительного скорого поезда №159/160 Киев – Трускавец. В составе поезда – пассажирские вагоны купейного типа, но с местами для сидения", – говорится в сообщении.
Где купить билеты
- В приложении "Укрзалізниці".
- На сайте перевозчика.
- В кассах вокзалов.
Расписание нового поезда
Отправление из Киева – 10:16. Прибытие в Трускавец – 19:37.
Отправление из Трускавца – 09:03. Прибытие в Киев – 19:11.
Сколько стоят билеты на новый поезд
Билеты на новый поезд уже поступили в продажу. В "Укрзалізниці" отмечают:
- нечетные номера мест – у окна;
- четные – у прохода.
На рейс 11 мая из Киева билеты продают в вагоны 1-го и 2-го классов. Их стоимость:
- в 1-й класс – 820,2 грн;
- во 2-й класс – 411,38 грн.
В Украине появился новый особенный поезд
Ранее же в "Укрзалізниці" появился новый – восьмой – флагманский поезд. Им стал №1/2 Харьков – Ворохта, который получил название "Единство" и едет через всю страну. Как рассказали в "Укрзалізниці", в перечне гарантированных опций "Единства" будут:
- купейные вагоны после капитального ремонта, оборудованные вакуумными туалетами, кондиционерами, розетками в купе;
- новые вагоны СВ;
- приведенные к современному стандарту уборные с дозаторами мыла и накладками на унитазы;
- фирменное название и логотип с учетом истории поезда и маршрута.
В целом же флагманскими считаются поезда, состоящие из вагонов, выпущенных после 2021 года или модернизированных с добавлением современных удобств. Кроме "Единства", такими являются:
- №15/16 Харьков – Ясиня "Лесь Курбас";
- №17/18 Харьков – Ужгород "Сковорода";
- №79/80 Днепр – Львов "Сичеслав";
- №91/92 Киев – Львов "Леополис";
- №105/106 Киев – Одесса "Черноморец";
- №7/8 Киев – Черновцы "Буковина";
- №95/96 Киев – Рахов "Гуцульщина".
Как сообщал OBOZ.UA, также запустили новый поезд между Киевом и Жмеринкой. Впрочем, он будет временным – рейсы запланированы только на 11 мая. Билеты же на поезд уже поступили в продажу.
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