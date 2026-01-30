В Украине заметно упростили ввоз литий-ионных аккумуляторов: что изменило правительство

Литий-ионные аккумуляторы в Украине исключили из перечня товаров, для которых нужна лицензия на импорт и экспорт. Речь идет об аккумуляторах, используемых в системах накопления электроэнергии.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины. Решение должно ускорить поставки оборудования для резервного и автономного питания и усилить энергетическую устойчивость.

Упрощение импорта в первую очередь позволит быстрее разворачивать системы накопления энергии для больниц, объектов критической инфраструктуры, связи и бизнеса в условиях отключений электроэнергии, объяснил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратив.

"Наша задача сделать так, чтобы больницы, связь и важные объекты имели возможность работать даже во время отключений электроэнергии", – отметил он.

По данным Ассоциации солнечной энергетики Украины, обязательное лицензирование таких аккумуляторов ранее усложняло их поставки и сдерживало развитие автономного энергообеспечения для предприятий, медучреждений и домохозяйств.

Импорт энергооборудования: какие еще льготы действуют

С 2026 года также был официально продлен льготный режим ввоза ключевого энергооборудования до 1 января 2029 года. Льгота предусматривает освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС и распространяется как на бизнес, так и на физических лиц. Она применяется к товарам, которые ввозятся непосредственно на таможенную территорию Украины или направляются почтовыми или курьерскими отправлениями.

В то же время льготный режим не действует для товаров, имеющих происхождение или ввозимых из государства-агрессора или государства-оккупанта в отношении Украины.

В перечень энергооборудования, которое подпадает под льготу, в частности входят:

электрогенераторные установки с поршневым двигателем и искровым зажиганием мощностью более 7,5 кВ-А (коды УКТВЭД 8502 20 40 90, 8502 20 60 90, 8502 20 80 90);

с поршневым двигателем и искровым зажиганием мощностью более 7,5 кВ-А (коды УКТВЭД 8502 20 40 90, 8502 20 60 90, 8502 20 80 90); ветроэнергетические установки (код УКТВЭД 8502 31 00 00);

(код УКТВЭД 8502 31 00 00); литий-ионные аккумуляторы (код УКТВЭД 8507 60 00 00), в частности литий-кобальтовые, LiFePO₄, литий-марган-оксидные, литий-никель-марган-кобальт-оксидные, а также литий-полимерные аккумуляторы.

В общем порядке с оплатой пошлины и НДС оформляются:

генераторы мощностью менее 7,5 кВ-А;

системы хранения энергии, зарядные станции и павербанки мощностью до 300 Вт.

Правительство ожидает, что продление льгот до 2029 года позволит бизнесу, громадам и гражданам планировать долгосрочные инвестиции в энергетическую автономность и будет способствовать развитию распределенной и возобновляемой генерации в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, также украинцы смогут получить от государства частичную компенсацию стоимости систем автономного электропитания (аккумуляторы, генераторы, солнечные панели). В рамках запущенной программы "СвітлоДім" государство будет выплачивать до 300 тыс. грн на дом, которые нужно будет потратить за 1,5 месяца.

