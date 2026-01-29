Украинцам "раздадут" до 300 тыс. грн на генераторы для домов: как получить деньги
Украинцы могут получить от государства частичную компенсацию стоимости систем автономного электропитания (аккумуляторы, генераторы, солнечные панели). В рамках запущенной программы "СвітлоДім" государство будет выплачивать до 300 тыс. грн на дом, которые нужно будет потратить за 1,5 месяца.
Об этом сообщили на сайте программы. Первый этап будет действовать в Киеве и Киевской области – будут приоритетно рассматриваться заявки от домов с реальной потребностью.
Как получить деньги и что делать потом
- Подача заявки.
- Проверка данных в Минразвития.
- При одобрении – поступление средств (в течение 48 часов).
- Средства нужно потратить в течение 45 дней после поступления.
- В течение 30 дней после закупки представляется отчет о приобретенном оборудовании.
Кто может подать заявку?
- ОСМД.
- Жилищно-строительные и обслуживающие кооперативы.
- Жилищные кооперативы.
- Управляющие компании (КВЭД 81.10).
- Многоквартирные дома с избранным управляющим
При этом форма собственности организации не имеет значения. Заявки принимаются в период чрезвычайной ситуации в энергетике.
Какие данные указываются в заявке
- Город (громада).
- Адрес дома.
- Получатель помощи (форма управления) и код ЕГРПОУ.
- IBAN счета для зачисления пособия.
- Контактное лицо (телефон, e-mail).
Статус заявки
- "Заявка принята".
- "Заявка на рассмотрении".
- "Заявка подтверждена".
- "Финансирование направлено".
Пока заявки не принимаются. О старте подачи заявок на получение помощи Минразвития сообщит дополнительно.
Сколько денег выделяется
Размер компенсации зависит от этажности многоквартирного дома:
- до 6 этажей – 100 тыс. грн;
- 6-16 этажей – 200 тыс. грн;
- свыше 16 этажа – 300 тыс. грн.
Но дома с пристроенными, встроенными, крышными котельными, а также дома от 4 до 16 этажей (включительно), в которых 3 и более подъездов, также получат помощь. Потратить ее можно на:
- бензиновые, дизельные или газовые генераторы;
- инверторы;
- аккумуляторы;
- блоки управления высоковольтными батареями;
- солнечные фотоэлектрические модули
Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине упростили процедуру установки солнечных электростанций на постройках. Эти работы больше не сочтут реконструкцией или капитальным ремонтом, и поэтому их исключили из перечня нуждающихся в специальных документах.
