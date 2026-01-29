Украинцам "раздадут" до 300 тыс. грн на генераторы для домов: как получить деньги

Украинцы могут получить от государства частичную компенсацию стоимости систем автономного электропитания (аккумуляторы, генераторы, солнечные панели). В рамках запущенной программы "СвітлоДім" государство будет выплачивать до 300 тыс. грн на дом, которые нужно будет потратить за 1,5 месяца.

Видео дня

Об этом сообщили на сайте программы. Первый этап будет действовать в Киеве и Киевской области – будут приоритетно рассматриваться заявки от домов с реальной потребностью.

Как получить деньги и что делать потом

Подача заявки. Проверка данных в Минразвития. При одобрении – поступление средств (в течение 48 часов). Средства нужно потратить в течение 45 дней после поступления. В течение 30 дней после закупки представляется отчет о приобретенном оборудовании.

Кто может подать заявку?

ОСМД.

Жилищно-строительные и обслуживающие кооперативы.

Жилищные кооперативы.

Управляющие компании (КВЭД 81.10).

Многоквартирные дома с избранным управляющим

При этом форма собственности организации не имеет значения. Заявки принимаются в период чрезвычайной ситуации в энергетике.

Какие данные указываются в заявке

Город (громада).

Адрес дома.

Получатель помощи (форма управления) и код ЕГРПОУ.

IBAN счета для зачисления пособия.

Контактное лицо (телефон, e-mail).

Статус заявки

" Заявка принята".

"Заявка на рассмотрении".

"Заявка подтверждена".

"Финансирование направлено".

Пока заявки не принимаются. О старте подачи заявок на получение помощи Минразвития сообщит дополнительно.

Сколько денег выделяется

Размер компенсации зависит от этажности многоквартирного дома:

до 6 этажей – 100 тыс. грн ;

; 6-16 этажей – 200 тыс. грн ;

; свыше 16 этажа – 300 тыс. грн.

Но дома с пристроенными, встроенными, крышными котельными, а также дома от 4 до 16 этажей (включительно), в которых 3 и более подъездов, также получат помощь. Потратить ее можно на:

бензиновые, дизельные или газовые генераторы;

инверторы;

аккумуляторы;

блоки управления высоковольтными батареями;

солнечные фотоэлектрические модули

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине упростили процедуру установки солнечных электростанций на постройках. Эти работы больше не сочтут реконструкцией или капитальным ремонтом, и поэтому их исключили из перечня нуждающихся в специальных документах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-каналы OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки.