В Украине за работу из дома готовы платить больше 60 тысяч: кого ищут

Удаленная работа становится все более популярной в Украине. Среди причин – возможность зарабатывать хорошие деньги, не выходя из дома. В частности, некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам 60 тыс. грн зарплаты и более.

Так, экспедиционная компания ищет Team Lead отдела логистики международных перевозок на зарплату от 60 000 до 100 000 грн. Среди требований:

опыт работы в области логистики от 3 лет;

опыт управления командой не менее 2-х лет;

глубокое понимание международных перевозок;

навыки построения команды и системных бизнес-процессов.

Компания, занимающаяся продаже автозапчастей, готова платить от 45 000 до 85 000 грн менеджеру по продажам. В обязанности, среди прочего, будут входить:

подбор и продажа автозапчастей;

консультирование клиентов;

оформление заказов и контроль доставки;

анализ рынка.

Компания, предоставляющая профессиональные услуги в сфере бухгалтерского, налогового и управленческого учета предлагает от 65 000 до 80 000 грн зарплаты главному бухгалтеру. Среди требований:

опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера от 2 лет;

знание налогового законодательства;

понимание работы с НДС, акцизами, налогом на прибыль, единым налогом, ВЭД, кассой, зарплат, больничных, отпусков и т.д.

Кого работодатели ищут чаще всего

В то же время, по данным одного из кадровых порталов для поиска работы, в 2026 году рынок труда Украины будет оставаться дефицитным. А потому, констатируется, работодатели будут искать работников даже без опыта.

Вместе с тем, подчеркивается, зарплаты будут расти неравномерно. А ключевыми трендами будут:

дистанционная работа;

поддержка психологического здоровья;

интеграция ветеранов.

В целом, отмечается, наиболее ощутимая нехватка работников в гостинично-ресторанном бизнесе, строительстве и производстве. В связи с чем, утверждается, работодатели вынуждены предлагать лучшие условия труда, переквалификационные программы и даже привлекать работников из других стран.

Кроме того, признают специалисты, рост конкуренции за дефицитные кадры ведет к снижению требований к образованию и опыту. Это открывает новые возможности для соискателей работы без опыта.

