Большая война изменила зарплаты в Украине: каким профессиям начали платить в 4 раза больше

Полномасштабная агрессия России переписала украинский рынок труда. В результате с 2022 года зарплаты в разных профессиях росли неравномерно – Например, аниматоры, косметологи, фотографы, сантехники и разнорабочие начали зарабатывать в 3-4 раза больше.

Об этом сообщили в профильном кадровом портале. Отмечается, что с марта-2022 по март 2026-го медианные зарплаты (половина работников получает меньше этого уровня, половина – больше) особенно заметно выросли в развлекательной отрасли и в строительстве.

У кого зарплаты выросли сильнее всего

Аниматор – с 5 000 до 19 500 грн (почти в 4 раза).

Косметолог – с 7 088 до 26 250 грн (в 3,7 раза).

Фотограф – с 9 000 до 27 250 грн (в 3 раза).

Сантехник – с 12 500 до 40 500 грн (в 3,2 раза).

Разнорабочий – с 8 250 до 25 375 грн (в 3,1 раза).

Маляр – с 15 000 до 45 000 грн (в 3 раза).

Плиточник – с 17 500 до 50 000 грн (в 2,9 раза).

Штукатур – с 25 000 до 70 000 грн (в 2,8 раза).

Строитель – с 18 000 до 45 000 грн (в 2,5 раза).

Стоматолог – с 16 500 до 40 000 грн (в 2,4 раза).

Изменения за год

За последний год больше всего зарплаты выросли у копирайтера в категории реклама/дизайн/PR. Им начали платить почти вдвое (с 12 500 до 24 500 грн, то есть на 96%) больше.

Далее следуют супервайзеры в торговле – рост на +64% до 45 000 грн. А тройку лидеров замыкает аудитор в категории бухгалтерия – +45%, до 27 500 грн.

Также заметно увеличились зарплаты представителей рабочих и технических специальностей. Так, подсобники в производстве начали зарабатывать 30 000 грн(+41%), товароведы – 25 000 грн(+39%), сантехники в категории строительство – 40 500 грн(+35%), а рихтовщики в автосервисе – 60 000 грн(+33%).

Заметный прирост по уровню зарплаты аналитики зафиксировали и в вакансиях на косметолога – до 26 250 грн(+31%). Также в десятку профессий с самыми быстро растущими зарплатами вошли менеджеры по работе с клиентами в торговле(+31% до 27 500 грн) и каменщики в категории строительства(+31% до 58 750 грн).

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Украине обострился дефицит кадров. Из-за этого работодатели не могут закрыть большинство вакансий, особенно в рабочих профессиях, которые стали критически важными для экономики. Поскольку спрос на квалифицированных работников значительно превышает предложение, без изменений в подготовке кадров и возвращении людей на рынок труда ситуация будет только ухудшаться.

