Работодатели готовы бороться за этих работников: что ожидать на рынке труда в 2026 году

В 2026 году рынок труда Украины будет оставаться дефицитным, работодатели будут искать работников даже без опыта, особенно в рабочих специальностях и производстве. Зарплаты будут расти неравномерно, а ключевыми трендами будут дистанционная работа, поддержка психологического здоровья и интеграция ветеранов.

Об этом говорится в исследовании одного из кадровых порталов для поиска работы. Сейчас более 54% компаний планируют расширять штат, вынуждены пересматривать требования к кандидатам и активно привлекать людей без опыта, экономически неактивное население и мигрантов.

Наиболее ощутимо нехватка работников в гостинично-ресторанном бизнесе, строительстве и производстве. Работодатели вынуждены предлагать лучшие условия труда, переквалификационные программы и даже привлекать работников из других стран. Рост конкуренции за дефицитные кадры ведет к снижению требований к образованию и опыту, что открывает новые возможности для соискателей работы без опыта.

Как показывает статистика, доля вакансий для кандидатов без опыта растет ежегодно: в декабре 2023-го – 36%, в 2024-м – 43%, а в 2025-м уже 47%. Наибольший спрос наблюдается среди дефицитных профессий, что открывает новые карьерные шансы для молодежи и тех, кто планирует сменить сферу деятельности.

Несмотря на популярность тематики искусственного интеллекта, украинский рынок труда демонстрирует высокий спрос на "традиционные" профессии – водителей, строителей и работников производства. Категория "Рабочие специальности, производств" остается самой большой по количеству предложений работы, а конкуренция на некоторые вакансии критически низкая из-за старения кадров и небольшой приток молодых специалистов.

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) создает новые профессии – AI-дизайнеры, AI Automation Engineer-ы, директора по внедрению ИИ однако их пока немного. ИИ скорее дополняет традиционные профессии, чем заменяет людей, а ключевым навыком становится умение работать вместе с современными технологиями.

В 2025 году треть откликов на вакансии приходилась на дистанционную работу, хотя таких вакансий на рынке было лишь 7%. Многие компании выбирают офисный формат для сохранения корпоративной культуры и командного взаимодействия, тогда как для определенных категорий работников (ВПО, молодые родители, люди с инвалидностью) онлайн-работа является критической возможностью трудоустройства.

Средняя зарплата в Украине в 2025 году выросла на 22%, однако наибольшее повышение почувствовали работники Тернопольской, Киевской и Ровенской областей, тогда как в прифронтовых регионах прирост минимальный или отрицательный. В категории рабочих специальностей зарплаты выросли на 25%, что свидетельствует о прямой зависимости вознаграждения от дефицита кадров.

Традиционные корпоративы и подарки отходят на второй план. Приоритетом становятся гибкий график, медицинское страхование, дополнительные дни отпуска и обеспечение устойчивости компании во время кризисных ситуаций (обогрев, генераторы, пункты несокрушимости).

Психологическая нагрузка остается ключевым вызовом. Высокий уровень стресса и тревожности снижает производительность, ведь 57% работников имитируют активность, а 63% хотели бы спать днем.

Из-за психологического истощения на рынке появляются явления "тихих" режимов и гостинга, когда работники или работодатели прекращают коммуникацию без объяснений. Около 10% вакансий украинского рынка трудасегодня приходятся на военные должности. Оборонно-промышленный комплекс активно развивается: продукция предприятий растет с $1 млрд в 2022-м до $12 млрд в 2025-м, однако не хватает кадров.

Из-за дефицита кадров компании все чаще возвращают бывших сотрудников. Опрос показал, что 68% работодателей повторно нанимали бывших работников, а успешность этого процесса зависит от правильно организованного оффбординга.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине средняя зарплата по состоянию на январь 2026-го составила 27 500 грн. Это на 22% больше, чем было год назад. Больше всего выросла зарплата у маркировщиков – на 150% до 25 000 грн.

