В Украине стремительно подорожал бензин: какие цены выставили АЗС

За выходные цены на бензин на украинских АЗС существенно выросли. Так, в понедельник, 2 марта там продают его в среднем по 62,87 грн/л, что сразу на 1,03 грн выше, чем было в пятницу 27 февраля. В то же время, в экспертной среде считают, что если в результате военной операции США и союзников против Ирана стоимость нефти Brent вырастет до 80-85 долларов/баррель, бензин в Украине подорожает еще больше.

Об этом говорится в материале delo.ua. Его авторы отмечают:

При таком развитии событий АЗС могут повысить цены в среднем на 5 грн/л .

. Сам же потенциальный рост будет плавным – "в пределах 2 грн/л в неделю".

"В то же время, такой рост цен произойдет при негативном сценарии – если США потеряют контроль над ситуацией, а военная операция затянется. Если она пройдет быстро, ценовой тренд может развернуться", – говорится в материале.

При этом подчеркивается: сразу после появления сообщений о войне в Иране самые большие украинские сети АЗС повысили стоимость бензина. В связи с этим, по словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, "в любом случае другие сети АЗС будут увеличивать цены вслед за ними".

"Украинские оптовые трейдеры бензина объявят о повышении прайсов сразу после роста цен на нефть из-за иранского фактора. А затем начнут также расти цены на АЗС", – констатировал эксперт.

Сколько стоит нефть сейчас

По состоянию же на 17:00 по Киеву, по данным investing.com, нефть Brent торговалась по 78,2 доллара/баррель. Что на 7,31% превышало стоимость на предыдущей сессии.

Сколько стоит бензин на украинских АЗС сегодня

В целом, по данным "Консалтинговой группы А-95", ныне крупные сети продают бензин по 56,74-66,99 грн/л. В частности:

Самые высокие цены выставили на заправках WOG, ОККО.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, – на АЗС Укр-Петроль.

