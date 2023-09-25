В Украине снизились цены на ряд популярных овощей: почему изменилась стоимость

В Украине в этом году фермеры собрали хороший урожай овощей. Поэтому цены на некоторые продукты даже ниже, чем в прошлом.

В частности, упала цена на баклажаны, морковь, лук. Об этом рассказал советник директора по агропромышленному комплексу оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Иван Стефанишин "РБК-Украина".

"Особенно баклажан, сейчас он стоит 20 гривен за килограмм, а в прошлом году в это время было 59 грн. Морковь и лук вдвое упали по сравнению с прошлогодними. Морковь была 16 грн/кг – в этом году 7-8, лук был 23 грн – стал 12 "Понемногу сезонно цена растет, но в целом по сравнению с прошлым годом овощи будут дешевле до первых заморозков ", – сказал Стефанишин.

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Ранее сообщалось, что в Украине подорожали куриные яйца. Десяток марки "Наседка" стоит в среднем 48,5 грн, что почти на 3 грн превышает среднюю цену августа в 45,82 грн.

В отдельных сетях супермаркетов эти яйца продают по 46-51 грн. за десяток. В частности:

Auchan – 46 грн;

Novus – 50,99 грн.

Еще больше подорожали яйца "Ясенсвит". Их стоимость выросла более чем на 4 грн./десяток – со средних 46,34 грн. до 50,37 грн.

В магазинах их продают по 46-53,6 грн. за десяток. В частности:

Auchan – 46 грн;

Novus – 50,99 грн;

Varus – 50,9 грн;

Megamarket – 53,59 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине этой осенью могут подорожать сразу несколько основных пищевых продуктов. В частности, может вырасти стоимость хлеба, мяса и молокопродукции.

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