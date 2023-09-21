В магазинах переписали цены на важный продукт: сколько стоит

В Украине подорожали куриные яйца. по состоянию на 21 сентября десяток марки "Квочка" стоит в среднем 48,5 грн, что почти на 3 грн превышает среднюю цену августа в 45,82 грн.

Об этом сообщает "Минфин". По его данным, в отдельных сетях супермаркетов эти яйца продают по 46-51 грн за десяток. В частности:

Auchan – 46 грн;

Novus – 50,99 грн.

Видео дня

Еще больше подорожали яйца "Ясенсвит". Их стоимость выросла более, чем на 4 грн/десяток – со средних 46,34 грн до 50,37 грн.

В магазинах их продают по 46-53,6 грн за десяток. В частности:

Auchan – 46 грн;

Novus – 50,99 грн;

Varus – 50,9 грн;

Megamarket – 53,59 грн.

Подорожание ожидалось

В свою очередь, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в разговоре с OBOZREVATEL ранее прогнозировал, что яйца начнут дорожать. Причиной этого он называл рост цен на корм для кур, ведь 70% стоимости яйца – это комбикорм.

"Комбикорм – это кукуруза. Яйцо напрямую зависит в цене от того, какая будет цена урожая кукурузы: сколько соберут, как соберут. А в этом году урожай собирается на выросшем в цене дизеле – это точно ляжет в стоимость зерновых. То есть яйца в этом году подорожают", – объяснил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же за год в Украине выросли цены практически на всю еду. С августа 2022 года по август 2023-го она подорожала на 7,7%. Больше всего – собственно, на яйца, сразу на 35,4%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!