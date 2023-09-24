От хлеба до мяса и молочки: какие продукты подорожают в Украине осенью

В Украине этой осенью может подорожать сразу несколько основных продуктов питания. В частности, может вырасти стоимость хлеба, мяса и молокопродукции.

Цены на хлеб, вероятно, начнут расти, поскольку мука подорожала на 5-7%. Об этом рассказал советник директора по агропромышленному комплексу оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Иван Стефанишин "РБК-Украина".

"В этом году аграрии использовали меньше удобрений и защиты от повреждения вредителями. Когда засевали озимую пшеницу, цены на удобрения резко выросли, и, соответственно, аграрии не имели финансового запаса. Хлеб в ближайшее время вырастет в цене, уже пошла конкуренция за качественную муку. Дальше она будет усиливаться", – сказал Стефанишин.

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Цены на мясо и молочку увеличатся

Согласно прогнозу, стоимость мяса и птицы тоже вырастет, причина – нехватка ресурса. "Стоимость мяса будет однозначно расти, цена на свинину и птицу уже выросла на 10%. Свинина – из-за нехватки ресурса. Украина потеряла селекционно-племенную работу, уничтожено 16 породных линий в свиноводстве и КРС, ощутима полная зависимость от импорта", – прогнозирует эксперт.

Также он прогнозирует рост цен на молочные продукты. "По маслу – нет видимых причин для роста стоимости, разве что сопутствующие факторы, как стоимость топлива, энергетики. Проблема с сахаром возникнет из-за мировой проблемы дефицита сахара и проблемы Индии. Фактически урожай у нас хороший, площади увеличены, а цена будет расти из-за зависимости от мировых цен и роста экспорта", – подытожил специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине началось подорожание лука. Причиной послужило несоответствие спроса и предложения. Через неделю фермеры подняли стоимость популярного овоща в среднем на 26%. В ближайшее время это отразится и на розничных ценах.

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