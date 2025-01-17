В Украине резко изменили стоимость автогражданки: что еще прописано в законе

Резкий – в среднем, на 70-100% – рост стоимости полисов обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств (автогражданки) в Украине стал результатом вступлением в силу с 1 января 2025 года соответствующего закона. Который, среди прочего, также повышает страховые выплаты: на ремонт автомобиля – со 160 до 250 тыс. грн, на лечение пострадавших в ДТП – с 320 до 500 тыс. грн.

Видео дня

Кроме того, документ отменяет франшизу (часть средств, что не возмещает страховая) во всех договорах. А также упрощает получения страховых выплат.

Дело в том, что прямое урегулирование убытков страховых компаний теперь обязательно. Т.е. после ДТП водитель сможет обратиться в свою страховую компанию, а не виновника аварии.

Помимо этого, восстановление и возмещение стоимости автомобиля будет рассчитываться без учета износа (т.е. до состояния "как до ДТП"). А страховые компании будут самостоятельно заниматься вопросом организации ремонта на авторизованных СТО, что лишит водителей необходимости решать этот вопрос самостоятельно.

Бумажные же полисы Green card ("зеленая карта") приравняли к электронным. Поэтому теперь их необязательно распечатывать во время пересечения границы.

Изменились условия и для льготников – участников боевых действий, лиц с инвалидностью и т.п. Теперь они также должны иметь автогражданку, однако приобрести ее могут со скидкой 50%.

Сколько стоит автогражданка

В целом же, сообщили в "Интерфакс-Украина", с 1 января 2025 года стоимость страховых полисов выросла в среднем на 70-100%. При этом единой цены на автогражданку нет – каждая компания определяет свою. Так, на рынке можно встретить цену 2,2-5,6 тыс. грн для легковых автомобилей с объемом двигателя до 1600 куб. см.

У другой компании стоимость полиса варьируется в от 3,5 до 6 тыс. грн в зависимости от ряда факторов. В частности:

возраста водителя и ТС;

типа автомобиля;

региона регистрации.

Еще одна компания предлагает полисы по 500 грн для мотоциклов. И 50 тыс. грн для автобусов, зарегистрированных в Киеве.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине разрешили урегулирование дорожно-транспортных происшествий (ДТП) без участия полиции. Однако только те, которые произошли с участием только двух транспортных средств и без причинения вреда жизни и здоровью физических лиц. Для урегулирования водителям будет достаточно составить для предоставления страховщику сообщения о ДТП в бумажной или электронной форме. При этом они должны иметь при себе действующий полис "автогражданки".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!