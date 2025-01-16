В Украине резко переписали цены на автогражданку: сколько придется платить водителям

В Украине резко подорожали полисы обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств (автогражданка). С 1 января 2025 года их стоимость выросла в среднем на 70-100%. В частности, на рынке можно встретить стоимость автогражданки в 2,2-5,6 тыс. грн для легковых автомобилей с объемом двигателя до 1600 куб.см.

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Об этом сообщили в "Интерфакс-Украина". Там отметили: рост цен связан со вступлением в силу с 1 января 2025 года нового закона об автогражданке. Который, среди прочего, повышает страховые выплаты:

на ремонт автомобиля – со 160 до 250 тыс. грн.;

на лечение пострадавших в ДТП – с 320 до 500 тыс. грн.

"Цены на полисы выросли в среднем от 70% до 100%, свидетельствуют данные опроса ведущих страховых компаний на этом рынке. ... Этот рост не является равномерным, поскольку сейчас страховщики получили возможность сегментировать рынок более гибко и подробно, чем раньше, когда действовало ценовое регулирование", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: по данным участников рынка, больше всего на цену полиса влияет тип транспортногосредства (ТС) – легковой автомобиль, электрокар, грузовой, автобус и т.д. А кроме того:

его подтип – объем двигателя, грузоподъемность;

сфера использования – предоставляет ли платные услуги по перевозке;

срок действия договора страхования;

имеет ли страхователь право на льготу;

регион эксплуатации – в городах с высокой интенсивностью дорожного движения, таких как Киев, премии значительно выше, чем в более спокойных регионах.

"Кроме того, сейчас страховщики начали более активно учитывать возраст и стаж водителей, допущенных к управлению ТС. И характер эксплуатации авто", – говорится в материале.

К примеру, отмечается, в одной из страховых компаний рассказали, что водитель 45-50 лет получит "совсем другую цену, чем водитель, которому 18 лет". При чем даже если у них одинаковая марка авто в Киеве.

Сколько стоит автогражданка

Единой же цены на автогражданку нет – каждая компания определяет свою. Так, на рынке можно встретить цену 2,2-5,6 тыс. грн для легковых автомобилей с объемом двигателя до 1600 куб.см.

У другой компании стоимость полиса варьируется в от 3,5 до 6 тыс. грн в зависимости от ряда факторов. В частности:

возраста водителя и ТС;

типа автомобиля;

региона регистрации.

Еще одна компания предлагает полисы по 500 грн для мотоциклов. И 50 тыс. грн для автобусов, зарегистрированных в Киеве.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине разрешили урегулирование дорожно-транспортных происшествий (ДТП) без участия полиции. Однако только те, которые произошли с участием только двух транспортных средств и без причинения вреда жизни и здоровью физических лиц. Для урегулирования водителям будет достаточно составить для предоставления страховщику сообщения о ДТП в бумажной или электронной форме. При этом они должны иметь при себе действующий полис "автогражданки".

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