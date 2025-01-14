В страховую можно обращаться без полиции: в Украине обновили правила оформления ДТП

В Украине разрешили урегулирование дорожно-транспортных происшествий (ДТП) без участия полиции. Однако только те, которые произошли с участием только двух транспортных средств и без причинения вреда жизни и здоровью физических лиц. Для урегулирования водителям будет достаточно составить для предоставления страховщику уведомления о ДТП в бумажной или электронной форме. При этом они должны иметь при себе действующий полис "автогражданки".

Видео дня

Об этом говорится в постановлении Кабмина №19 от 10 января 2025 года. Согласно документу, после составления такого сообщения водители:

имеют право покинуть место ДТП;

освобождаются от обязанности информирования соответствующих подразделений Национальной полиции о ДТП.

При этом подчеркивается: чтобы урегулировать ДТП без полиции, должен быть соблюден ряд условий. В частности:

вред должен быть причинен только транспорту – люди не должны быть пострадавшими;

водители обоих транспортных средств не должны иметь признаков алкогольного, наркотического или иного опьянения, влияния лекарственных средств, снижающих внимание и скорость реакции;

оба водителя достигнут согласия относительно обстоятельств ДТП.

При этом водители должны иметь при себе действующий полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств – "автогражданку" (в электронном или бумажном варианте). Либо же страховой сертификат "Зеленая карта" (на электронном или бумажном носителе), выданный иностранным страховщиком.

В Украине переписали цены на "автогражданку"

В то же время, с 1 января в Украине вступил в силу новый закон об "автогражданке". Среди прочего, были повышены страховые выплаты на ремонт автомобиля – со 160 до 250 тыс. грн. А кроме того, лечение пострадавших в ДТП – с 320 до 500 тыс. грн.

Также было упрощено получения выплат. Теперь после ДТП водитель сможет обратиться в свою страховую компанию, а не виновника.

Кроме того, отменено регулирование цен на "автогражданку", поэтому стоимость полисов предположительно вырастет, но неизвестно насколько. Согласно данным hotline.finance, цены могут вырасти по меньшей мере вдвое. В частности, одна из киевских страховых фирм определила следующие цены на полисы:

для легкового автомобиля с двигателем внутреннего сгорания объемом до 1600 куб. см – 6400 грн (было 3200 грн);

для мотоцикла или мотороллера с двигателем внутреннего сгорания объемом до 300 куб. см – 2176 грн (было 1088 грн).

Как сообщал OBOZ.UA, также для украинских водителей заметно изменили правила оформления страховки для выезда за границу на авто – "Зеленой карты". Теперь водители больше не смогут оформить страховку прямо на границе и сразу ее пересечь – "Зеленая карта" начинает действовать только на следующие сутки после оформления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!