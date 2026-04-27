В Украине начали курсировать "обновленные" поезда на важных маршрутах: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" запустила 6 новых детских вагонов, которые будут курсировать в составе украинских поездов. При этом 3 вагона уже прошли полное переоборудование и вошли в состав поездов, совершающих поездки между крупными городами – №011/012 Львов – Одесса и №001/002 Харьков – Ивано-Франковск. Билеты на них уже поступили в продажу – и, в частности, на рейс 28 апреля поезда в Одессу стоят 781 грн.

Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: еще 3 вагона пополнят составы других пассажирских поездов в ближайшее время.

"Все они пройдут капитально-восстановительный ремонт. Также будут дополнены образовательными и интерактивными компонентами и адаптированы для комфортных и безопасных поездок с детьми", – рассказали в перевозчике.

В целом же, отмечается, вагоны будут оборудованы дополнительными коридорными перилами по росту ребенка и складными пандусами. А кроме того:

защитными элементами для верхних полочек;

пеленальными столиками и навесными сиденьями в туалетах.

Билеты уже появились в продаже

В настоящее время билеты в новые вагоны уже поступили в продажу – но только на поезд №011/012 Львов – Одесса. Их стоимость на рейсы 28 апреля составляет 781 грн (как в Одессу, так и во Львов).

На рейсы же из Харькова и Ивано-Франковска их начнут продавать позже. Реализация запланирована на 2 и 3 мая соответственно.

Планируется масштабное строительство на западе Украины

В то же время, в Украине планируют проложить евроколею (железнодорожная колея европейского образца) – от Львова к польской границе. Ожидается, что работы стартуют уже в 2026 году. Продлятся же они, по плану, до апреля-июня 2027 года.

Впрочем, сообщил вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба, не исключено, что завершить работы удастся и раньше. При этом он подчеркнул: финансирование проекта уже обеспечено.

"Деньги есть. Это софинансирование международных партнеров и украинского бюджета. Для нас это один из приоритетных крупных инфраструктурных проектов на 2026 год. Планируем завершить во втором квартале 2027 года", – сказал Кулеба.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Украина и Болгария работают над запуском прямого железнодорожного сообщения между странами. В частности, продолжается работа над маршрутом в Варну – популярного черноморского курорта.

