В Украине запланировали новое масштабное "большое строительство": что хотят построить для Львова

В Украине планируют проложить евроколею (железнодорожная колея европейского образца) – от Львова к польской границе. Ожидается, что работы стартуют уже в 2026 году. Продлятся же они, по плану, до апреля-июня 2027 года.

Впрочем, сообщил вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба, не исключено, что завершить работы удастся и раньше. При этом он подчеркнул: финансирование проекта уже обеспечено.

"Деньги есть. Это софинансирование международных партнеров и украинского бюджета. Для нас это один из приоритетных крупных инфраструктурных проектов на 2026 год. Планируем завершить во втором квартале 2027 года", – сказал Кулеба.

Планируется масштабное строительство на западе Украины

Ранее же в Министерстве финансов сообщили, что в будущем евроколею планируют проложить еще до 2 городов на западе страны. Ими являются:

Черновцы.

Луцк.

"В среднесрочной перспективе евроколея должна появиться также в Черновцах и Луцке. Реализация этих проектов планируется в рамках Connecting Europe Facility (CEF), которая покрывает 50% стоимости расходов", – говорится в сообщении.

Что хотят построить в обход России

Параллельно в Украине намерены построить подводную кабельную систему, которая получит название Kardesa и соединит страну с Болгарией, Турцией и Грузией. Ожидается, что она значительно повысит надежность и устойчивость отечественной телекоммуникационной инфраструктуры. А кроме того, создаст альтернативный маршрут в обход России.

Как сообщили на Правительственном портале, заниматься строительством будут Vodafone Group и "Vodafone Украина". Ожидается, что маршрут пройдет по Черному морю и станет частью цифрового коридора, который в обход России объединит Европу и Азию.

"Vodafone Group и "Vodafone Украина" приступят к строительству подводной кабельной системы. В Европе главным партнером выступает глобальный Vodafone. А участок подводного кабеля по дну Черного моря будет финансироваться в том числе украинским Vodafone и реализовываться вместе с Минцифры", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в поездах "Укрзалізниці" с 1 марта подорожало постельное белье в плацкартных и купейных вагонах – его стоимость выросла с 80 до 95 грн за комплект. Предыдущее повышение цены на эту услугу произошло в 2024 году, когда ее увеличили с 50 до 80 грн

