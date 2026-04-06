Украина запустит прямой поезд еще в одну страну ЕС: согласован маршрут. Карта

Украина и Болгария работают над запуском прямого железнодорожного сообщения между странами. В частности, продолжается работа над маршрутом в Варну – популярного черноморского курорта.

Видео дня

Об этом сообщили в Министерство развития общин и территорий. Отмечается, что с болгарской стороной уже были достигнуты договоренности относительно маршрута и графика движения поезда – их удалось согласовать в самой выгодной для Украины конфигурации.

"Это решение важно и для развития транспортного сообщения со странами ЕС, и для людей. В частности, для детских групп, которые летом традиционно едут на отдых", – отмечает вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Цены

Согласованный маршрут позволит избежать простоев подвижного состава и, соответственно, не повышать стоимость билетов. Кроме того, Румыния и Болгария предварительно согласовали возможность включения маршрута в механизм PSO (государственного заказа), что позволяет снизить стоимость билетов.

Маршрут

Ориентировочная продолжительность маршрута из Киева в Варну составит менее 29 часов, что сопоставимо с продолжительностью дороги автобусом, но поезд гораздо более удобный вид транспорта. Маршрут поезда будет проходить через такие города:

Киев ;

; Львов ;

; Ивано-Франковск;

Черновцы ;

; Вадул-Сирет (Румыния);

Викшань (Румыния);

Сучава (Румыния);

(Румыния); Бухарест (Румыния);

(Румыния); Русе (Болгария);

Варна (Болгария).

Стоит отметить, что Русе является важным транспортным хабом, откуда путешественникам будет удобно добраться до других крупных болгарских городов – в частности, Софии и Бургаса. Запустить поезд хотят уже в начале июня.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине планируют проложить высокоскоростную железную дорогу – от Киева до западной границы, чтобы интегрировать отечественную инфраструктуру в европейское транспортное пространство. Бюджет проекта составляет 8 млн долларов, его реализуют в рамках грантовой помощи правительства Кореи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!