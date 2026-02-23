В Украине начал курсировать "обновленный" поезд на важном маршруте: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" увеличила периодичность курсирование поезда между одними из крупнейших городов страны –№54/53 Одесса – Днепр. Причина – желание обеспечить сообщение Одесщины в периоды непогоды и блекаутов. Теперь рейсы совершаются ежедневно, а стоимость билетов на них зависит от даты поездки и класса вагона – и стартует от 199 грн.

Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили:

Из Одессы поезд налал курсировать по новому графику с 22 февраля.

"Обновленные" поездки из Днепра стартуют с 23 февраля.

Расписание поезда

По данным перевозчика, из Одессы поезд будет отправляться в 21:05. Прибытие в Днепр – 8:56 следующего дня.

Отправление из Днепра – 21:03. Прибытие в Одессу – 8:19 следующего дня.

В пути поезд будет останавливаться на ряде станций. В частности:

Вознесенск;

Помична;

Кропивницкий;

Знаменка;

Александрия;

Каменское.

Где купить билеты

Билеты на поезд можно приобрести в мобильном приложении "Укрзалізниці". А кроме того:

на сайте перевозчика;

в кассах вокзалов.

Украинцам переписали цены на билеты

Ранее же "Укрзалізниця" ввела динамическое ценообразование на билеты премиум-класса. Т.е.:

СВ;

1 класс "Интерсити+".

Теперь вместо фиксированной стоимости цена билетов в такие вагоны состоит из базового тарифа и нескольких коэффициентов, которые могут как уменьшать, так и увеличивать итоговую сумму. В частности:

Сезонный коэффициент (0,85-1,2).

Действует в непиковые периоды – когда спрос ниже, билеты могут быть дешевле. Однако в праздничные дни, во время каникул или массовых поездок цена будет расти.

Коэффициент дня недели (0,9-1,2).

Самые выгодные дни для путешествий – вторник и среда. Самые дорогие – пятница и воскресенье, когда спрос традиционно самый высокий;

Коэффициент даты покупки (1-1,3).

Чем раньше пассажир покупает билет, тем выгоднее может быть цена. Покупка за день-два до отправления обойдется дороже.

Коэффициент заполненности поезда (0,8-1,2).

Если вагон быстро заполняется и мест почти не остается, цена будет расти. Если же спрос слабый может снижаться.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине планируют проложить евроколею (железнодорожная колея европейского образца) со Львова к польской границе. Ожидается, что проведение работ стартует уже в 2026 году, а завершаться они в апреле-июне 2027 года.

