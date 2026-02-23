В Украине начал курсировать "обновленный" поезд на важном маршруте: сколько стоят билеты
"Укрзалізниця" увеличила периодичность курсирование поезда между одними из крупнейших городов страны –№54/53 Одесса – Днепр. Причина – желание обеспечить сообщение Одесщины в периоды непогоды и блекаутов. Теперь рейсы совершаются ежедневно, а стоимость билетов на них зависит от даты поездки и класса вагона – и стартует от 199 грн.
Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили:
- Из Одессы поезд налал курсировать по новому графику с 22 февраля.
- "Обновленные" поездки из Днепра стартуют с 23 февраля.
Расписание поезда
По данным перевозчика, из Одессы поезд будет отправляться в 21:05. Прибытие в Днепр – 8:56 следующего дня.
Отправление из Днепра – 21:03. Прибытие в Одессу – 8:19 следующего дня.
В пути поезд будет останавливаться на ряде станций. В частности:
- Вознесенск;
- Помична;
- Кропивницкий;
- Знаменка;
- Александрия;
- Каменское.
Где купить билеты
Билеты на поезд можно приобрести в мобильном приложении "Укрзалізниці". А кроме того:
- на сайте перевозчика;
- в кассах вокзалов.
Украинцам переписали цены на билеты
Ранее же "Укрзалізниця" ввела динамическое ценообразование на билеты премиум-класса. Т.е.:
- СВ;
- 1 класс "Интерсити+".
Теперь вместо фиксированной стоимости цена билетов в такие вагоны состоит из базового тарифа и нескольких коэффициентов, которые могут как уменьшать, так и увеличивать итоговую сумму. В частности:
- Сезонный коэффициент (0,85-1,2).
Действует в непиковые периоды – когда спрос ниже, билеты могут быть дешевле. Однако в праздничные дни, во время каникул или массовых поездок цена будет расти.
- Коэффициент дня недели (0,9-1,2).
Самые выгодные дни для путешествий – вторник и среда. Самые дорогие – пятница и воскресенье, когда спрос традиционно самый высокий;
- Коэффициент даты покупки (1-1,3).
Чем раньше пассажир покупает билет, тем выгоднее может быть цена. Покупка за день-два до отправления обойдется дороже.
- Коэффициент заполненности поезда (0,8-1,2).
Если вагон быстро заполняется и мест почти не остается, цена будет расти. Если же спрос слабый может снижаться.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине планируют проложить евроколею (железнодорожная колея европейского образца) со Львова к польской границе. Ожидается, что проведение работ стартует уже в 2026 году, а завершаться они в апреле-июне 2027 года.
