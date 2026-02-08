Украинцам переписали цены на билеты: что придумала "Укрзалізниця" и какая стоимость теперь

"Укрзалізниця" (УЗ) ввела динамическое ценообразование на билеты премиум-класса (СВ и 1 класс "Интерсити+") и новые правила возврата билетов. Теперь выгоднее покупать проезд заранее, а сумма возврата будет зависеть от того, за сколько дней до поездки пассажир сдает билет.

Об этом сообщили в УЗ. Ключевая цель нововведений – сделать систему продажи билетов более гибкой, уменьшить дефицит мест в пиковые даты, стимулировать пассажиров планировать путешествия заранее и сократить количество "пустых" мест, которые появляются из-за поздних возвратов.

Самая большая и самая обсуждаемая новация – динамическое ценообразование. Важно, что оно будет касаться только премиум-сегмента, а именно:

вагонов СВ (люкс);

1 класса поездов "Интерсити+" во внутреннем сообщении.

В то же время билеты на плацкарт, купе и 2 класс "Интерсити" останутся без изменений. Отмечается, что это принципиальная позиция – железнодорожный транспорт должен оставаться доступным для большинства украинцев. Вместо фиксированной стоимости цена билета в премиум-классе будет состоять из базового тарифа и нескольких коэффициентов, которые могут как уменьшать, так и увеличивать итоговую сумму.

сезонный коэффициент (0,85-1,2): в непиковые периоды, когда спрос ниже, билеты могут быть дешевле. Зато в праздничные дни, во время каникул или массовых поездок цена будет расти;

в непиковые периоды, когда спрос ниже, билеты могут быть дешевле. Зато в праздничные дни, во время каникул или массовых поездок цена будет расти; коэффициент дня недели (0,9-1,2): самые выгодные дни для путешествий – вторник и среда, самые дорогие – пятница и воскресенье, когда спрос традиционно самый высокий;

самые выгодные дни для путешествий – вторник и среда, самые дорогие – пятница и воскресенье, когда спрос традиционно самый высокий; коэффициент даты покупки (1-1,3): чем раньше пассажир покупает билет, тем выгоднее может быть цена, покупка за день-два до отправления обойдется дороже;

чем раньше пассажир покупает билет, тем выгоднее может быть цена, покупка за день-два до отправления обойдется дороже; коэффициент заполненности поезда (0,8-1,2): если вагон быстро заполняется и мест почти не остается, цена будет расти, если же спрос слабый может снижаться.

Еще одно важное изменение – обновление механизма возврата билетов. Сейчас значительную часть мест сдают за день-два до отправления, и компания физически не успевает продать их повторно.

Новый принцип прост, чем раньше пассажир сдает билет, тем большую часть средств получает обратно. Предлагаемая шкала выглядит так:

за 15-20 суток до отправления – 100% стоимости;

стоимости; за 10-14 суток – 90%;

за 5-9 суток – 75%;

за 1-4 суток – 50%;

менее чем за 24 часа в среднем 30%.

Правила будут действовать для всех типов вагонов, а не только для премиум-класса. Так компания хочет уменьшить практику "бронирования про запас". "Укрзализныця" признает, что новые правила должны учитывать социальные реалии и реалии безопасности. Поэтому предусмотрены исключения:

для военнослужащих;

для лиц с инвалидностью и социально уязвимых групп;

для поездов, курсирующих к прифронтовым территориям.

Механизм применения таких исключений компания планирует наработать отдельно. Кроме того, если изменения или отмена рейса происходят по вине УЗ, пассажиры будут получать полную компенсацию онлайн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российские войска продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины – в том числе и по железной дороге. Учитывая это в прифронтовых районах – в частности в Харьковской, Запорожской и Сумской областях – движение поездов осуществляется с усиленными мерами безопасности.

