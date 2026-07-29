В Украине готовятся новые правила работы такси: что изменится для водителей, пассажиров и компаний
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В Украине готовится масштабная реформа рынка такси и цифровых платформ. В частности, водителей обяжут иметь лицензию на перевозку, а саму процедуру ее получения упростят; кроме того, разработают отдельный правовой режим для мобильных приложений типа Uber, Uklon и Bolt.
Об этом сообщили в Министерстве восстановления, инфраструктуры и транспорта. Главной целью реформы там называют вывод рынка из тени, где в настоящее время находится более 95% перевозок.
Что предлагают
- Определить правовой статус цифровых платформ.
- Усовершенствовать систему лицензирования.
- Оцифровать административные процедуры.
- Обеспечить равные условия работы для всех перевозчиков независимо от способа получения заказов.
- Усилить контроль за безопасностью перевозок и уплатой налогов.
"В большинстве европейских стран Uber, Bolt и другие сервисы работают как цифровые платформы, тогда как перевозки осуществляют лицензированные перевозчики в соответствии с требованиями транспортного законодательства. Именно такая модель позволяет совместить развитие современных сервисов с государственным контролем за безопасностью, качеством услуг и соблюдением налогового законодательства", — отмечают в Минтрансе.
Что изменится
- Для цифровых платформ
Правовой статус онлайн-сервисов по заказу поездок будет четко определен – на них возложат обязанности по проверке водителей, обязательному страхованию пассажиров и регулярной передаче данных государству. Сейчас они фактически работают вне классического правового поля перевозчиков.
- Для водителей
Процедуры получения разрешительных документов и регистрации легальной деятельности будут максимально оцифрованы и упрощены.
- Для пассажиров
Повысятся стандарты безопасности и контроля качества услуг.
- Для государства
Ожидается рост налоговых поступлений и создание равных условий конкуренции для всех участников рынка.
"Мы хотим построить современную систему регулирования, которая одновременно обеспечит развитие цифровых сервисов, честную конкуренцию, защиту пассажиров и прозрачные правила работы для всех участников рынка. Именно поэтому решения должны основываться не на предположениях, а на качественной аналитике и международном опыте", — отметил первый заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Сергей Деркач.
Результаты работы экспертов уже переданы в Министерство восстановления для окончательной доработки законопроектов и последующего внесения их на рассмотрение Верховной Рады.
Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что принятие в Украине закона об автоматическом обмене информацией о доходах на цифровых платформах открывает путь для масштабного реформирования рынка такси в Украине. Это будет способствовать детенизации этой индустрии и сделает перевозки более безопасными.
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