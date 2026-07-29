В Украине готовятся новые правила работы такси: что изменится для водителей, пассажиров и компаний

В Украине готовится масштабная реформа рынка такси и цифровых платформ. В частности, водителей обяжут иметь лицензию на перевозку, а саму процедуру ее получения упростят; кроме того, разработают отдельный правовой режим для мобильных приложений типа Uber, Uklon и Bolt.

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Об этом сообщили в Министерстве восстановления, инфраструктуры и транспорта. Главной целью реформы там называют вывод рынка из тени, где в настоящее время находится более 95% перевозок.

Что предлагают

Определить правовой статус цифровых платформ .

. Усовершенствовать систему лицензирования .

. Оцифровать административные процедуры.

Обеспечить равные условия работы для всех перевозчиков независимо от способа получения заказов.

независимо от способа получения заказов. Усилить контроль за безопасностью перевозок и уплатой налогов.

"В большинстве европейских стран Uber, Bolt и другие сервисы работают как цифровые платформы, тогда как перевозки осуществляют лицензированные перевозчики в соответствии с требованиями транспортного законодательства. Именно такая модель позволяет совместить развитие современных сервисов с государственным контролем за безопасностью, качеством услуг и соблюдением налогового законодательства", — отмечают в Минтрансе.

Что изменится

Для цифровых платформ

Правовой статус онлайн-сервисов по заказу поездок будет четко определен – на них возложат обязанности по проверке водителей, обязательному страхованию пассажиров и регулярной передаче данных государству. Сейчас они фактически работают вне классического правового поля перевозчиков.

Для водителей

Процедуры получения разрешительных документов и регистрации легальной деятельности будут максимально оцифрованы и упрощены.

Для пассажиров

Повысятся стандарты безопасности и контроля качества услуг.

Для государства

Ожидается рост налоговых поступлений и создание равных условий конкуренции для всех участников рынка.

"Мы хотим построить современную систему регулирования, которая одновременно обеспечит развитие цифровых сервисов, честную конкуренцию, защиту пассажиров и прозрачные правила работы для всех участников рынка. Именно поэтому решения должны основываться не на предположениях, а на качественной аналитике и международном опыте", — отметил первый заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Сергей Деркач.

Результаты работы экспертов уже переданы в Министерство восстановления для окончательной доработки законопроектов и последующего внесения их на рассмотрение Верховной Рады.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что принятие в Украине закона об автоматическом обмене информацией о доходах на цифровых платформах открывает путь для масштабного реформирования рынка такси в Украине. Это будет способствовать детенизации этой индустрии и сделает перевозки более безопасными.

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