В Украине перепишут правила работы такси: в правительстве раскрыли детали реформы

Принятие в Украине закона об автоматическом обмене информацией о доходах на цифровых платформах открывает путь для масштабного реформирования рынка такси в Украине. Это будет способствовать детенизации этой индустрии и сделает перевозки более безопасными.

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Об этом заявил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач. По его словам, ранее именно неурегулированность деятельности онлайн-сервисов тормозила любые изменения в этой сфере, пишет"Интерфакс-Украина".

"Именно отсутствие этого урегулирования блокировало реформу такси и детенизацию рынка. И сегодняшняя поддержка этого закона позволяет Министерству развития общин и территорий Украины продвигать дальше законопроект для реформирования рынка услуг такси в Украине", – написал Деркач.

Главные проблемы рынка

Сейчас популярные цифровые платформы, такие как Bolt, Uklon и Uber, фактически работают вне классического правового поля перевозчиков. Сергей Деркач отметил, что такие компании предоставляют услуги такси, но этого не признают и не лицензируются как перевозчики.

Из-за отсутствия надлежащего юридического статуса страхование пассажиров как для такси в Украине пока не работает, а техническое состояние автомобилей сервисы вообще не контролируют. Также платформы не имеют обязанности проверять водителей для доступа к предоставлению услуг перевозок. Речь идет о проверке наличия штрафов, судимостей, медицинской справки или водительского удостоверения.

Замминистра подчеркнул, что следствием такой бесконтрольности становятся преступления в салоне и ДТП.

"Как пример, последняя трагедия в Киеве была с участием водителя такси одной из таких платформ. Это не об отдельных случаях, а об общем отсутствии правил для безопасности миллионов украинцев, которые каждый день садятся в такси", – заявил Деркач, добавив, что реформа отрасли является приоритетом для профильного ведомства.

Какую реформу планируют

Концепцию изменений и соответствующий законопроект Министерство развития общин и территорий начало разрабатывать еще в начале марта под руководством вице-премьер-министра по восстановлению Алексея Кулебы. Главная цель реформы – вывести рынок из тени. Для этого планируется внедрить два ключевых инструмента:

новый правовой статус "автомобильного самозанятого перевозчика" позволит обычным водителям легально работать на рынке без сложной отчетности и бюрократии;

позволит обычным водителям легально работать на рынке без сложной отчетности и бюрократии; четкое урегулирование деятельности онлайн-платформ.

Сейчас документ проходит этап согласования с органами государственной власти. Следующим шагом предполагается рассмотрение реформы правительством и представление в Верховную Раду на рассмотрение народным депутатам.

Как уже сообщал OBOZ.UA, официально в Украине лишь около 9,5 тысячи автомобилей имеют лицензию на перевозку пассажиров в качестве такси, тогда как фактически на рынке работает более 200 тысяч водителей. То есть более 90% рынка такси находится в тени.

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