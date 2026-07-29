Земля под "Династию", Чернышов и глава Козина: в громком деле о коррупции прошли новые обыски

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провело новые следственные действия по делу земельного участка в элитном Козине под Киевом, где планировалось строительство коттеджного городка "Династия". Речь идет о деле, с которым связан фигурант расследования "Мидас", экс-вице-премьер Алексей Чернышов. Детективы, в частности, провели обыск у главы Козинского поселкового совета Валерия Гартика.

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По версии следствия, землю площадью почти 4,25 га могли продать по заниженной стоимости – 8,76 млн грн вместо как минимум 43,25 млн грн. Об этом свидетельствуют материалы Высшего антикоррупционного суда, а также информация источников медиа в антикоррупционных органах.

По данным следствия, Гартик мог действовать по предварительному сговору с должностными лицами ООО "Несина и Компания" и ООО "Блум Девелопмент". Правоохранители считают, что земельный участок коммунальной собственности отчуждали по значительно более низкой цене, чем его реальная рыночная стоимость.

По материалам производства, землю оценили в 8,76 млн грн и продали. В то же время следствие указывает, что ее минимальная стоимость составляла 43,25 млн грн, а максимальная могла достигать 180,2 млн грн.

В рамках этого уголовного производства детективы НАБУ и провели обыск у Козинского поселкового головы. В ходе следственных действий изъяли три мобильных телефона – iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 15. Впоследствии суд наложил на них арест. Также во время другого обыска правоохранители изъяли ноутбук и видеорегистратор.

Как это дело связано с Алексеем Чернышовым

Речь идет об элитном коттеджном городке "Династия", который строили связанные с Чернышовым и его женой Светланой компании. В октябре 2025 года стало известно об инициированном по этому поводу расследовании по ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере).

По данным детективов, строительство "люксовых" коттеджей продолжалось с 2019 года на земельном участке в селе Козин Обуховского района, который приобрели Чернышовы. После начала полномасштабного вторжения работы временно приостановились, но впоследствии возобновились. Формальным застройщиком "Династии", напомним, выступает "Жилищно-строительный кооператив "Солнечный берег". Несмотря на наличие номинальных владельцев, по мнению следствия, конечным бенефициаром структуры являются супруги Чернышовы.

Среди компаний, которые могли быть вовлечены в схему обогащения, фигурировало ООО "Блум Девелопмент". Алексей Чернышов был соучредителем этого ООО, однако в 2019 году передал свою долю супруге Светлане Чернышовой. И именно эта компания, оформленная на жену Чернышова, фигурирует и в новом эпизоде расследования.

Уже в мае 2026 года правоохранители сообщили о новых подозрениях еще шестерым причастным к отмыванию более 460 млн грн на возведении "Династии". Среди них оказался и экс-вице-премьер Алексей Чернышов и подсанкционный бизнесмен Тимур Миндич, которые оба фигурировали в расследовании коррупции в "Энергоатоме" (операция "Мидас", "пленки Миндича").

Детективы утверждают, что участие Чернышова заключалось в предоставлении земельных участков для строительства и согласовании встреч с другими резидентами "Династии". Кроме того, он лично подыскал и привлек других лиц к проекту.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее жена экс-вице-премьер-министра Алексея Чернышова после скандала с "пленками Миндича" подала против него иск о разделе имущества. Эксперты предполагают, что такой шаг мог быть попыткой избежать ареста активов.

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