В Украине арестовали активы еще одного российского олигарха Дерипаски: во сколько миллиардов оценили

Украинский суд наложил арест на промышленную продукцию и сырье, принадлежавших подсанкционному российскому миллиардеру. Стоимость активов была оценена более чем в 2,11 миллиарда гривен.

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Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, соответствующее решение было принято Шевченковским районным судом Киева, удовлетворив ходатайство прокурора ОГП. Речь идет о бокситах и металлургическом глиноземе, принадлежащих швейцарской компании.

Отмечается, что расследование установило конечного владельца компании – им подсанкционный гражданин РФ. По данным Службы безопасности Украины, речь идет о приближенном к кремлевскому диктатору Владимире Путине владельце компании "Русал" Олеге Дерипаске. Арестованная продукция являлась главным компонентом для производства алюминия на его заводах в РФ.

"Речь идет о почти 500 тыс. тонн бокситов и глинозема, который был изготовлен в нашем государстве еще до полномасштабного вторжения. Они хранились на складах Николаевского глиноземного завода, ранее принадлежавшего россиянину", – отметили в СБУ.

Отмечается, что швейцарская компания выступала заказчиком продукции Николаевского завода по дальнейшему реэкспорту на российские предприятия Дерипаски. Но в начале 2023 года украинские правоохранители разоблачили сделку и заблокировали отправку сырья.

Группа компаний, входящих в состав компании Дерипаски, продолжает обеспечивать потребности оборонно-промышленного комплекса РФ – в частности именно его заводы изготавливают компоненты к баллистическим ракетам "Искандер", боевым дронам и радиолокационным системам. В связи с этим осуществляется досудебное расследование по уголовному производству фактом финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя (ст. 110-2 УК Украины). Ему поставлено подозрение заочно.

По материалам СБУ национализированы все заводы Дерпаски в разных регионах Украины. Также в прошлом году стало известно о национализации его активов на 1 млрд. гривен.

Ранее OBOZ.UA сообщал о конфискации активов российского миллиардера Алишера Усманова на сумму более 2 млрд грн, включая железорудную продукцию и уставный капитал IT-компании. 25 октября Апелляционная палата ВАКС вынесла решение о передаче активов в доход государства.

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