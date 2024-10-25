Активы одного из самых богатых людей в РФ окончательно конфисковали в пользу Украины: сколько денег это принесет государству

Украинский суд окончательно конфисковал активы российского миллиардера Усманова на сумму более 2 млрд грн, включая железорудную продукцию и уставный капитал IT-компании. Это решение вступило в законную силу и не подлежит обжалованию.

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Об этом сообщил Высший антикоррупционный суд (ВАКС). 25 октября Апелляционная палата ВАКС вынесла решение об окончательной конфискации активов российского миллиардера Алишера Усманова и его партнеров.

Суд отклонил все апелляционные жалобы третьих лиц, оставив в силе решение суда первой инстанции от 25 сентября 2024 г. о передаче активов в доход государства. Это решение теперь вступило в законную силу и не подлежит обжалованию.

Алишер Усманов, один из самых богатых российских бизнесменов, находится под санкциями США, ЕС, Великобритании и Украины из-за его связей с Кремлем и активной поддержки агрессии против Украины. В 2022 году Министерство юстиции Украины начало юридические процессы конфискации активов Усманова и других российских олигархов.

По данным Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности, Усманов занимался незаконным вывозом украинских ресурсов в Россию, что дополнительно обосновало арест его активов. "Решение о взыскании в доход государства активов указанных лиц, в частности железорудной продукции и 100% уставного капитала IT-компании, вступило в законную силу и обжалованию не подлежит", – сообщили в ВАКС. Среди конфискованных активов Усманова:

железорудная продукция в объеме более 165 тысяч тонн, хранимая на подпольных складах в 2022 году. Стоимость этой продукции превышает 2 млрд. гривен;

в объеме более 165 тысяч тонн, хранимая на подпольных складах в 2022 году. Стоимость этой продукции превышает 2 млрд. гривен; 100% уставного капитала ООО "Петер-Сервис Украина", IT-компании, находившейся под контролем Усманова. Деятельность этой компании также была связана со стратегическими отраслями российской экономики, поддерживающими военные действия Кремля.

Министерство юстиции, подавая иск о конфискации, отмечало, что активы Усманова, в том числе его металлургический и телекоммуникационный бизнес, осуществляли существенное материальное обеспечение армии и силовых структур РФ. Эта конфискация — важный шаг в стратегии Украины по блокированию финансовых источников агрессора.

Усманов, который, по данным Forbes, имеет состояние в размере 14,4 миллиарда долларов, контролирует группу USM и поддерживает режим Кремля из-за своих активов в стратегических отраслях экономики РФ. Его компании платят значительные налоги в российский бюджет, прямо поддерживающий военные действия против Украины. Кроме этого, Усманову принадлежит российский медиаресурс "Коммерсант", активно занимающийся информационной поддержкой политики Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российские миллиардеры продолжают богатеть, несмотря на западные санкции. Только за первые три месяца 2024 года совокупное состояние богатейших граждан РФ возросло более чем на $18 млрд.

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