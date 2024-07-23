Национализация на 1 млрд грн: сразу два российских топ-олигарха потеряют активы в Украине

В Украине через суд национализируют имущество двух российских олигархов. Активы оценивают более чем в 1 млрд грн. Речь идет о миллиардере Олеге Дерипаске, а также металлургическом и телекоммуникационном магнате Алишере Усмановом.

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Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора Украины. Имена олигархов открыто не называются, однако опубликованные данные свидетельствуют о том, что это именно Дерипаска и Усманов.

Так, в сообщении указано, что речь идет о крупных игроках металлургического рынка РФ. Также указано, что один из олигархов является владельцем российского издательского дома "Коммерсантъ".

"По материалам Офиса Генерального прокурора Минюст Украины подал в ВАКС иск о применении к двум российским олигархам и их ближайшему окружению санкции в виде взыскания в доход государства их активов. Этим иск предусмотрена национализация их имущества стоимостью более 1 млрд грн, которое находится на территории Украины", – заявили в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что владельцы этих активов приближены к руководству страны-агрессора, т.к. Их предприятия ведут бизнес в стратегических для российских властей секторах экономики – добывающей отрасли и сфере цифровых технологий. Кроме того, Усманов через свои медиа систематически поддерживает действия кремля информационно.

"Осуществляется идеологическая поддержка действий государства-агрессора путем глорифификации президента России и военнослужащих, участвующих в ведении военных действий в Украине. А также оправдывается и признается правомерной вооруженная агрессия против Украины, оккупация ее территорий", – установило следствие.

Чем в Украине владеют Дерипаска и Усманов

Активы Дерипаски в Украине были арестованы еще в первой половине 2022 года и часть их передана в АРМА, в частности, Глуховский карьер. Но в октябре 2022 года АРМА после конкурсных процедур передало это имущество компании "Бластко", контролируемой украинским бизнесменом Александром Ярославским, другом Дерипаски.

В целом среди активов Дерипаски конфискации в пользу государства Украины подлежат более 350 объектов общей стоимостью более 3,5 млрд грн. Среди крупнейших из них:

Николаевский глиноземный завод ;

; Глуховский карьер кварцитов;

сервисный центр "Металлург".

Также в 2022 году в Украине арестовали имущество Алишера Усманова и его партнеров по USM почти на 2 млрд грн. В частности, СБУ совместно с БЭБ обнаружили подпольные склады РФ, где хранилось более 160 000 т украинской железной руды. Ее, по данным СБУ, пытались вывезти в Россию.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Украина национализировала имущество Евгения Балицкого и его родственников более чем на 120 млн грн. Среди изъятых активов коллаборанта, "главы" оккупационной "администрации" Запорожской области – компания в Киеве, занимающаяся ремонтом и техобслуживанием самолетов.

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