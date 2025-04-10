В США акции взлетели вверх после провозглашения Трампом паузы на пошлины

Американские акции взмыли вверх после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о 90-дневной паузе в применении определенных пошлин к подавляющему большинству стран. Также в США выросли котировки сырьевых ресурсов.

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Об этом сообщают аналитики BBC. Как отмечается, инвестбанк Goldman Sachs, ранее прогнозировавший рецессию в США, отменил собственный прогноз.

Технологический индекс Nasdaq вырос на 12%, что явилось его лучшим результатом за последние 24 года.

S&P 500 прибавил 9,5%, достигнув наибольшего роста с 2008 года.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 7,9%, что также явилось лучшим результатом с 2020 года.

Согласно данным Dow Jones Market Data, рост индекса "голубых фишек" на 2 963 пункта стал самым большим в истории.

Акции Nike, производящей примерно половину своей обуви во Вьетнаме, подскочили на 11%.

Цены на бумаги Apple взлетели не менее 15%.

Также выросли котировки сырьевых ресурсов, в том числе нефти. Стоимость эталонного сорта Brent достигла 66 долларов за баррель после того, как опустилась 9 апреля ниже 60 долларов.

"Это был только вопрос времени, когда Трамп откажется (от введения пошлин на импорт)", – цитирует издание главного аналитика Capital Economics в Северной Америке Пола Эшворта.

Аналитик считает, что Трамп вернется к плану "10% универсального тарифа", к которому он призвал еще во время своей президентской кампании. Однако противостояние США и Китая останется, добавляет Пол Эшворт.

"Трудно предположить, что любая сторона отступит в ближайшие несколько дней. Мы подозреваем, что переговоры в конце концов состоятся, хотя полная отмена всех дополнительных тарифов, примененных со дня инаугурации, выглядит маловероятной", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Дональд Трамп 9 апреля неожиданно объявил, что США вводят 90-дневную паузу на новые пошлины на импорт для большинства стран – на этот период они будут снижены до 10%. В то же время, тарифы для Китая растут до 125%. Это решение вступает в силу "немедленно", отметил он.

Неожиданностью это стало потому, что всего за сутки до этого Трамп объявил, что не намерен отменять новые взаимные пошлины, введенные еще 2 апреля. Хотя он и анонсировал переговоры с рядом стран и "честные соглашения" с ними.

Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что "это был план Трампа все это время".

Напомним: ранее президент США подчеркнул, что для того, чтобы американская администрация отменила новые пошлины, каждая страна должна предложить что-то действительно феноменальное.

Американский фондовый рынок 7 апреля резко взлетел на $2 трлн после заявления о том, что Трамп якобы рассматривает возможность 90-дневной приостановки пошлин для всех стран, кроме Китая. Однако в Белом доме оперативно назвали заявление "фейковыми новостями", из-за чего рынки снова пошли в обвал, потеряв сразу $3 трлн.

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