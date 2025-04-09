'Это было намерение Трампа все время': Бессент рассказал, что кроется за 90-дневной паузой на новые пошлины. Видео

Соединенные Штаты объявили 90-дневную паузу на введение дополнительных пошлин для других стран, чтобы вести активные переговоры. Американский президент якобы ожидает, что страны придут в США "с наилучшими соглашениями".

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Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент. Он уточнил, что "это было намерение Трампа все время".

По словам Бессента, решение о паузе было принято, чтобы президент США Дональд Трамп получил "рычаг давления для переговоров".

"Мы ожидаем, что страны придут к нам с лучшим соглашением. Пауза дает нам время для заключения сделки. Это было намерение Трампа все время", – сказал министр финансов США.

Бессент отметил, что Трамп будет лично принимать участие в переговорах. Ожидается, что таких переговоров США с другими странами по тарифам "будет много".

Также Бессент опроверг слухи, что решение о паузе было принято после распродажи на рынке казначейских облигаций.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Дональд Трамп 9 апреля неожиданно объявил, что США вводят 90-дневную паузу по поводу новых пошлин на импорт для большинства стран – в этот период они будут снижены до 10%. В то же время, тарифы для Китая возрастут до 125%. Это решение вступает в силу немедленно, отметил он.

Неожиданностью это стало потому, что всего за сутки до того Трамп объявил, что не намерен отменять новые взаимные пошлины, введенные еще 2 апреля. Хотя он и анонсировал переговоры с рядом стран и "честные соглашения" с ними.

Напомним: ранее президент США подчеркнул, что для того, чтобы американская администрация отменила новые пошлины, каждая страна должна предложить что-то действительно феноменальное.

Американский фондовый рынок 7 апреля резко взлетел на $2 трлн после заявления о том, что Трамп якобы рассматривает возможность 90-дневной приостановки пошлин для всех стран, кроме Китая. Однако в Белом доме оперативно назвали заявление "фейковыми новостями", из-за чего рынки снова пошли в обвал, потеряв сразу $3 трлн.

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