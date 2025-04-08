'Мы это не рассматриваем': Трамп подтвердил, что не собирается отменять новые пошлины. Видео

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что он не намерен отменять новые взаимные пошлины, которые он ввел 2 апреля. Он анонсировал переговоры с рядом стран и "честные соглашения" с ними.

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Об этом Трамп сказал во время совместной с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции в Овальном кабинете. Президент ответил на вопрос журналистки о том, готов ли он поставить пошлины на паузу до переговоров.

"Мы это не рассматриваем. У нас есть много стран, которые собираются заключать с нами соглашения. И это будут честные соглашения, а в некоторых случаях они будут платить значительные тарифы", – заявил Трамп.

Он рассказал о своем разговоре с премьером Японии, отметив, что Штаты имеют с этой страной хорошие отношения, однако она должна покупать американские автомобили и больше агропродукции, производимой в США.

Также американский президент пригрозил Китаю: тот в ответ на пошлины Трампа решил облагать американский импорт в КНР дополнительной 34%-й пошлиной. Президент США объявил, что если Китай не отменит свои пошлины касательно американских товаров, США в ответ наложат еще 50% пошлин на импорт из этой страны.

"Мы будем говорить с Китаем, мы будем говорить со многими разными странами. И я думаю, если мы сможем заключить действительно честное и хорошее соглашение для США, а не для других... Теперь прежде всего Америка", – резюмировал Трамп.

Напомним: ранее президент США подчеркнул, что для того, чтобы американская администрация отменила новые пошлины, каждая страна должна предложить что-то действительно феноменальное взамен.

Как сообщал OBOZ.UA, американский фондовый рынок 7 апреля резко взлетел на $2 трлн после заявления о том, что президент США Дональд Трамп якобы рассматривает возможность 90-дневной приостановки пошлин для всех стран, кроме Китая.

Однако в Белом доме оперативно назвали заявление "фейковыми новостями", из-за чего рынки снова пошли в обвал, потеряв сразу $3 трлн.

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