Трамп объявил 90-дневную паузу на новые тарифы для всех стран, кроме одной: какие условия получил Китай

Президент Дональд Трамп объявил, что США вводят 90-дневную паузу касательно новых пошлин на импорт для большинства стран – в этот период они будут снижены до 10%. В то же время тарифы для Китая увеличиваются до 125%.

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Это решение вступает в силу "немедленно". Об этом Трамп 9 апреля написал в своей социальной сети Truth Social.

Он объяснил, что принял решение о паузе в связи с тем, что более 75 стран вызвали представителей Соединенных Штатов для проведения переговоров касательно торговли, торговых барьеров, тарифов, валютных манипуляций, а также немонетарных тарифов.

Кроме того, отметил Трамп, эти страны по его настоятельной рекомендации не приняли никаких ответных мер против Соединенных Штатов Америки.

"Я санкционировал 90-дневную ПАУЗУ и существенное снижение взаимных тарифов в течение этого периода до 10%, что также вступает в силу немедленно. Спасибо за ваше внимание этому вопросу!" – написал глава государства.

Что же касается Китая, то он получил повышение пошлин из-за "неуважения, которое КНР продемонстрировала к мировым рынкам".

"Я повышаю пошлину, взимаемую с Китая Соединенными Штатами Америки, до 125%, с немедленным вступлением в силу. В какой-то момент, надеюсь, в ближайшем будущем, Китай поймет, что дни обворовывания США и других стран больше не являются постоянными или приемлемыми", – добавил Трамп.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что пошлины для Китая теперь вырастут до 125%, потому что Пекин опрометчиво решил отомстить США.

"Как сказал вчера Трамп на трибуне, когда вы бьете по США, президент Трамп даст сдачи сильнее", – заявила она.

Напомним, что согласно его недавнему решению импорт из 86 стран в США облагался пошлинами от 11% до 84% (именно эти тарифы теперь на паузе), а Китай получил рекордные 104% общей тарифной нагрузки (которые теперь увеличились до 125%).

США не собирались останавливаться на этом и уже начали подготовку к новым ограничениям – Трамп анонсировал введение значительных пошлин на импорт фармацевтики.

Как сообщал OBOZ.UA, страны-члены Евросоюза поддержали предложение Еврокомиссии о введении пошлин в ответ для США. Они вступят в силу поэтапно (в апреле, мае и декабре) после завершения внутренних процедур Комиссии и публикации соответствующего акта. Ожидается, что европейские пошлины охватят американские товары на общую сумму 21 млрд евро.

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