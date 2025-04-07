Все перевернулось за пару минут: фейк об отсрочке пошлин США пошатнул рынки, акции и индексы рухнули на новое дно

Американский фондовый рынок 7 апреля резко взлетел на $2 трлн – после заявления о том, что президент США Дональд Трамп якобы рассматривает возможность 90-дневной приостановки пошлин для всех стран, кроме Китая. Однако в Белом доме оперативно назвали заявление "фейковыми новостями", из-за чего рынки снова ушли в обвал, потеряв сразу $3 трлн долл..

Видео дня

OBOZ.UA собрал главное о текущей ситуации. Так, вечером 7 апреля в медиа появилось заявление якобы директора Национального экономического совета Белого дома Кевина Хассета о том, что американские пошлины для всего мира, часть из которых вступила в силу 5 апреля, а вторая часть ожидается 9-го, могут быть отсрочены на 90 дней (за исключением Китая).

Эта "новость" моментально развернула падающие рынки США. Кратковременный рост восстановил американским компаниям $2 трлн. Однако позитивная динамика длилась недолго – Белый дом едва ли не моментально назвал заявление о 90-дневной приостановке фейком. "Фейковые новости", – сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью CNBC. Кроме того, все сообщения якобы от Хассета были удалены из соцсети X, где появились изначально:

После официального опровержения Нью-Йоркская фондовая биржа рухнула на 3,51% всего за 2 минуты после открытия, а рынок потерял $3 трлн. То есть временный рост был полностью перекрыт, к тому же дополнительное падение составило $1 трлн.

Индекс S&P 500 (500 акционерных компаний США с наибольшей капитализацией) упал на 3,5%, NASDAQ – на 4,6%.

Акции крупнейших компаний в глубоком минусе, свидетельствуют данные Reuters. Apple на открытии потеряла 6%, Nvidia почти 7%, а Tesla 7.92%. В целом от пошлин Трампа больше всего пострадали акции техногигантов: с начала года Apple лишилась 25%, Nvidia – 20%, Microsoft – 14,6%.

Падают, впрочем, не только американские акции. Европейские рынки 7 апреля снизились на 4% и более. В частности, ключевой немецкий индекс DAX в начале торгов продемонстрировал более чем 10%-ное снижение.

Крупнейшая в Азии Гонконгская биржа обвалились на 13,2%, что стало самым плохим днем с 1997 года. Японский ключевой индекс Nikkei упал практически на 8%.

Как сообщал OBOZ.UA, на рынки также оказали влияние новости из Европы. Так, 7 апреля стало известно, что ЕС введет контрмеры против пошлин США, начиная с 15 апреля, после одобрения окончательного списка 9 апреля. В то же время Европейская комиссия начала переговоры с США по снижению пошлин, предлагая соглашение "ноль за ноль", однако переговоры пока на ранних этапах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!