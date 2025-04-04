США рассматривают отмену новых пошлин: Трамп назвал главное условие

Президент США Дональд Трамп предполагает возможность снижения пошлин на импорт, введенных в отношении практически каждой страны 2 апреля. Но чтобы американская администрация отменила торговые ограничения, каждая страна должна предложить что-то действительно феноменальное.

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Об этом, как сообщает Bloomberg, Трамп заявил журналистам 3 апреля на борту президентского самолета Air Force One. Он отметил правильность решения наложить пошлины на преобладающую часть импортных товаров, даже несмотря на обвал фондового рынка, и сказал, что скоро экономическая турбулентность урегулируется.

"Пошлины дают нам большую силу для ведения переговоров", – отметил глава Белого дома. По его словам, после объявления новых пошлин в Белый дом звонила "каждая страна".

В то же время, Трамп признал, что готов рассмотреть возможность смягчить свою торговую политику в зависимости от предложения. "Если кто-то скажет: "Мы дадим вам нечто феноменальное". И при условии, что они действительно предложат нам что-нибудь хорошее", – сказал он.

Кроме того, американский лидер предупредил о планах ввести дополнительные пошлины. "Очень скоро будут чипы. Я думаю, что фармацевтика выйдет на уровень, которого мы действительно не видели раньше. Сейчас мы рассматриваем фармацевтику как отдельную категорию. Мы объявим об этом в ближайшее время", – отметил Трамп.

Он повторил, что готов предложить таможенные льготы Китаю, если власти страны одобрят продажу американского подразделения видеоплатформы TikTok. Срок для заключения соглашения истекает 5 апреля, но у президента США есть полномочия его продлить. По словам Трампа, США и Китай "очень близки к соглашению".

"Я думаю, что Китай может позвонить по телефону и сказать: "Мы расстроены пошлинами". Возможно, они захотят что-то чуть-чуть получить ради одобрения (соглашения о. – Ред.) TikTok", – сказал Трамп, но отметил, что ему неизвестно, действительно ли в КНР примут такой шаг.

Он также напомнил, что, несмотря на введение пошлин, в США были снижены процентные ставки. Кроме того, в стране начали снижаться цены на яйца и бензин.

Как уже сообщал OBOZ.UA, пошлины на импортируемые в США иностранные товары, о которых объявил президент Соединенных Штатов, в первую очередь могут нанести огромный удар по среднему и рабочему классу в его стране. Новая торговая политика Белого дома будет стоить каждой такой семье около 5000 долларов в год.

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