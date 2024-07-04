В России забудут запах импортных духов: поставки парфюмерии из-за границы обвалились

Россиянам все чаще приходится пользоваться отечественными духами и одеколонами. За год поставки импортного парфюма в страну-агрессор упали на треть.

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Как сообщают росСМИ, с января по июнь импорт парфюма в РФ упал на 6,5% в сравнении сравнению с аналогичным периодом 2023 года – до 23,3 млн флаконов. В сравнении с маем-2023 падение составило 33,8% (3,83 млн позиций). Импорт сократился во всех категориях:

одеколон – в шесть раз (до 8 тыс. штук);

духи – на 56% (до 372 тыс. флаконов);

туалетная вода – на 12,5% (до 939 тыс.);

парфюмерная вода – на 20,1% (до 2,4 млн).

Парфюмерный кризис в РФ начал нарастать после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Через год ситуация немного ослабилась, так как поставки продукции из ЕС и Великобритании попытались заменить новыми брендами из "дружественных" Кремлю государств: Китая, Турции, Индии и стран Ближнего Востока. Но существенную долю на российском рынке такая парфюмерия занять не смогла.

Одновременно с этим в РФ падают и продажи парфюмерной продукции в целом: в первом полугодии они снизились на 3% год к году. В июне число покупок парфюмерии и косметики продолжило падать и сократилось на 9% в сравнении с прошлым годом.

Аналитики связывают это с ростом цен: средний чек в этой категории за год в целом по стране вырос на 13%, до 4,1 тыс. руб. Кроме того, розничные продавцы не смогли предложить аналог популярным позициям известных брендов парфюма.

Также OBOZ.UA писал, что из российских онлайн-магазинов исчезла значительная часть техники, которую можно было заказать в Китае. На фоне санкций Европейского Союза в отношении РФ китайские банки значительно усложнили процедуру оплаты товаров.

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