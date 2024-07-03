Китай ударил по торговле с Россией: крупнейшие онлайн-магазины опустели

Китайские банки значительно усложнили процедуру оплаты товаров, которые покупаются на российских маркетплейсах – многие товары исчезли из продажи. Это связано с санкциями в отношении РФ, которые Европейский Союз ввел из-за агрессии в Украине.

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Как сообщают росСМИ, с весны большинство зарубежных банков, в том числе китайские, усложнили процедуру внутреннего контроля контрагентов, которые отправляют продукцию в Россию. После введения санкций в отношении "российского аналога международной системы SWIFT" – Системы передачи финансовых сообщений ЦБ РФ ситуация усугубилась.

В связи с этим пользователи крупнейших в РФ онлайн-магазинов Ozon Global, Wildberries и AliExpress не могут заказать дорогую электронику из Китая с доставкой в страну-агрессор. На этом фоне с прошлой недели на Ozon Global стали недоступны смартфоны, ноутбуки, видеокарты, мониторы, дорогостоящие запчасти для компьютеров производства КНР. Некоторые магазины соглашаются доставить товар в другие страны, например, в Казахстан.

Стоит отметить, что на товары из-за рубежа приходится значительный объем продаж на российских маркетплейсах – в 2023 году совокупная стоимость импорта в онлайн-торговле составила 313 млрд рублей. Ведущую роль в поставках занимает Китай – в прошлом году эту страну приходилось 41% всего импорта в Россию.

На трансграничную торговлю влияет и снижение порога беспошлинного ввоза товаров в Россию с 1000 до 200 евро. На этом фоне маркетплейсам и продавцам пришлось сосредоточиться на доставке более дешевых товаров.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что китайские банки отказываются обрабатывать платежи за товары, которые могут попасть в Россию через третьи страны. Для этого они требуют подтвердить, что закупаемый товар не попадет в РФ в обход международных санкций в отношении РФ.

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